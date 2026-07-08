Đồng USD leo đỉnh một tuần sau khi Mỹ nối lại hoạt động quân sự nhằm vào Iran

Trong phiên sáng 8/7 tại thị trường châu Á, đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong vòng một tuần qua nhờ dòng tiền tìm đến tài sản trú ẩn an toàn, sau khi Mỹ bất ngờ nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

Ở một diễn biến khác, đồng đôla New Zealand (NZD) ghi nhận mức tăng vọt sau khi ngân hàng trung ương nước này quyết định nâng lãi suất và để ngỏ khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách.

Sức hấp dẫn của đồng bạc xanh, vốn luôn đóng vai trò là tài sản trú ẩn an toàn toàn cầu, tăng bứt phá sau khi Mỹ phát động một làn sóng hoạt động quân sự mới nhằm vào Iran trong ngày 7/7. Đồng thời, Mỹ cũng quyết định thu hồi giấy phép xuất khẩu dầu của quốc gia Trung Đông này, viện dẫn nguyên nhân từ vụ ba tàu chở dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz.

Lực đẩy từ căng thẳng địa chính trị đã giúp chỉ số đồng USD, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, chạm mốc 101,210 lần đầu tiên kể từ ngày 2/7.

Tương tự, trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent chốt phiên sáng 8/7 tại châu Á tăng mạnh 2,5%, lên mức 76,03 USD/thùng, nối dài đà tăng sang ngày thứ hai liên tiếp.

Đánh giá về tình hình này, các chuyên gia phân tích tại ngân hàng DBS nhận định hiện thị trường vẫn nghiêng về kịch bản Iran và Mỹ đang chơi một ván cược lớn nhằm giành lợi thế trong thời gian đình chiến tạm thời, và sự cố ngày 7/7 sẽ không châm ngòi lại một cuộc chiến tranh toàn diện.

Tuy nhiên, vụ việc là một lời nhắc nhở rằng rủi ro thực sự vẫn nằm ở thời điểm thỏa thuận ngừng bắn tạm thời hết hạn vào giữa tháng 8/2026, cùng với lằn ranh đỏ về việc thu phí quá cảnh qua eo biển Hormuz.

Trái ngược với đà tăng của USD, các đồng tiền châu Âu ghi nhận sự suy yếu nhẹ. Cụ thể, đồng euro giảm 0,1% xuống 1,1405 USD/euro, trong khi bảng Anh giảm 0,1% xuống 1,3351 USD/bảng Anh.

Điểm sáng trên thị trường ngoại hối thuộc về đồng NZD. Đồng tiền này đã tăng 0,5% lên mức cao nhất là 0,5705 USD/NZD sau khi Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ, ngân hàng trung ương) quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên mức 2,5% nhằm kiềm chế áp lực lạm phát, đúng như dự báo của phần lớn giới chuyên gia.

RBNZ cũng phát đi thông điệp cứng rắn khi khẳng định cơ quan này "nhiều khả năng sẽ cần tiếp tục cắt giảm các biện pháp nới lỏng tiền tệ" để kiểm soát đà tăng giá cả. Cùng chung xu hướng tích cực, đồng AUD cũng nhích nhẹ 0,1% lên 0,6938 USD/AUD.

Đồng yen Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tại châu Á, đồng yen Nhật Bản tiếp tục chịu áp lực nặng nề và đang trượt dần về mức đáy 40 năm. Tính đến sáng 8/7, đồng USD đã tăng 0,2% lên mức 162,46 yen/USD, đánh dấu ngày tăng thứ tư liên tiếp và là mức tỷ giá cao nhất kể từ ngày 2/7.

​Đà mất giá của đồng yen diễn ra ngay sau khi thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ), ông Toichiro Asada, người duy nhất bỏ phiếu chống lại quyết định tăng lãi suất trong tháng 6/2026, chia sẻ ông cần nhìn thấy các tín hiệu rõ ràng về lạm phát do lực kéo cầu trước khi ủng hộ các đợt tăng lãi suất tiếp theo.

Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin giảm 1,3% xuống 62.851,94 USD, trong khi đồng tiền ether sụt 1,9% về mức 1.749,96 USD./.

Xu hướng độc lập của châu Âu và vị thế của đồng USD Trong bối cảnh châu Âu thúc đẩy tự chủ quốc phòng và tài chính, hệ sinh thái quân sự–tài chính của Mỹ cùng vị thế đồng USD đang đối mặt những thách thức dài hạn chưa từng có.