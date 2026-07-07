ECB hối thúc các ngân hàng châu Âu lên kế hoạch ứng phó rủi ro mạng do AI

Ngày 7/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã hối thúc các ngân hàng lớn trong khu vực phải khẩn trương đưa ra các kế hoạch hành động nhằm ứng phó với các rủi ro an ninh mạng trong bối cảnh các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Sự xuất hiện của các mô hình AI như Mythos của Anthropic có “sở trường” trong việc tìm ra các lỗ hổng trong hệ thống máy tính đã khiến các chính phủ và giới hoạch định chính sách châu Âu lo ngại.

Trong bối cảnh đó, Ban Giám sát ECB đã gửi thư đến 110 ngân hàng mà tổ chức này quản lý, trong đó cho rằng việc ngày càng xuất hiện nhiều các mô hình AI mới như vậy cho thấy mối nguy hiểm từ AI sẽ kéo dài chứ không chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Theo người đứng đầu Ban Giám sát ECB Claudia Buch, những công nghệ này có thể chưa tạo ra các rủi ro hoàn toàn mới, nhưng chúng có nguy cơ làm gia tăng đáng kể tốc độ và quy mô xảy ra các rủi ro đó.

ECB hiện đang yêu cầu các tổ chức tài chính lớn, từ Deutsche Bank đến BNP Paribas và Santander, phải nộp kế hoạch chi tiết trước ngày 31/10.

Kế hoạch này cần nêu rõ các biện pháp trước mắt và lâu dài mà họ dự định triển khai nhằm nâng cao khả năng ứng phó trước các cuộc tấn công mạng. ECB cũng nhấn mạnh rằng các nỗ lực này phải do các cấp lãnh đạo cao nhất của các ngân hàng chỉ đạo trực tiếp.

ECB đưa ra yêu cầu trên trong bối cảnh một cơ quan giám sát rủi ro hệ thống của châu Âu cũng đưa ra cảnh báo về mối đe dọa ngày càng lớn từ các rủi ro mạng mang tính hệ thống bắt nguồn từ những mô hình AI tiên tiến nhất.

Cơ quan này cảnh báo rằng các thế lực xấu hiện đã và đang lợi dụng các mô hình AI tiên tiến để gia tăng mức độ nguy hiểm của các cuộc tấn công mạng./.

ECB họp khẩn về mô hình AI Claude Mythos Phó Chủ tịch Hội đồng Giám sát Ngân hàng thuộc ECB, nhấn mạnh tính cấp bách của tình hình khi tốc độ tấn công của tội phạm công nghệ nhờ sự trợ giúp của AI đang diễn ra theo từng phút.