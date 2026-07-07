Ngành Ngân hàng đẩy mạnh thi đua chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 1471/QĐ-NHNN về Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong ngành Ngân hàng.”

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong việc ứng dụng khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh vào hoạt động ngân hàng.

Phong trào cũng hướng tới khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước, ý chí tự lực, tự cường; phát huy hiệu quả năng lực nội sinh với quan điểm lấy người dân và doanh nghiệp là chủ thể, trung tâm phục vụ, đồng thời là mục tiêu và động lực của chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong ngành Ngân hàng.

Thông qua phong trào thi đua, ngành Ngân hàng phấn đấu tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động và kết quả thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực cạnh tranh của toàn ngành.

Để đạt mục tiêu, phong trào sẽ được triển khai đồng bộ, sâu rộng đến từng đơn vị, gắn với các phong trào “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” và “Bình dân học vụ số” do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phát động. Công tác kiểm tra, giám sát sẽ được thực hiện thường xuyên để kịp thời phát hiện, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Việc xét duyệt, đề nghị khen thưởng phải bảo đảm đúng quy định, khách quan, công khai, minh bạch.

Theo Kế hoạch, các đơn vị trong toàn ngành tập trung thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng.

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, hạ tầng xanh hiện đại, đồng bộ, an toàn; khuyến khích các tổ chức tín dụng phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trên môi trường số, xây dựng ngân hàng số hoạt động minh bạch dựa trên dữ liệu.

Ngành cũng tập trung cải cách hành chính gắn với đổi mới công nghệ, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Bên cạnh đó, phong trào hướng tới phát triển kinh tế số, xã hội số, Chính phủ số và công dân số gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”, hướng tới mục tiêu “3 an”: An ninh, an toàn và an dân. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; từng bước xanh hóa hoạt động ngân hàng, định hướng dòng vốn tín dụng vào các dự án thân thiện với môi trường, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo.

Phong trào được triển khai trong giai đoạn 2026-2030 và chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (2026-2027), các đơn vị xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản phát động phong trào và gửi về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/7/2026 để theo dõi, làm căn cứ xét khen thưởng; sơ kết, đánh giá vào năm 2027. Giai đoạn 2 (2028-2030), trên cơ sở kết quả sơ kết và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai phong trào và tổng kết vào năm 2030./.

Thống đốc: Ngành Ngân hàng tiên phong chuyển đổi số quốc gia Hội thi chuyển đổi số ngành ngân hàng 2026 thể hiện quyết tâm đổi mới, thúc đẩy nền kinh tế số hiện đại, an toàn và phát triển bền vững.