Giá vàng đi xuống, thương hiệu SJC về ngưỡng 149,5 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước sáng nay (8/7) giảm theo diễn biến chung của thị trường thế giới, trong khi tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng 4 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 20 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 146,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 149,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này giảm 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua (7/7).

Cùng xu hướng giảm, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 146-149 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với ngày 7/7. Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết 144,8-148,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cũng trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.117 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 131,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18,3 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.206 đồng/USD, tăng 4 đồng so với chốt phiên hôm qua (7/7).

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng tương ứng. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.076-26.466 đồng/USD (mua vào-bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.049-26.466 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.106-26.466 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.080-26.466 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng thế giới chấm dứt chuỗi 4 tuần giảm liên tiếp Giá vàng giao ngay tăng 1,3% lên 4.174,21 USD/ounce trong phiên cuối tuần do số liệu việc làm mới của Mỹ làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nâng lãi suất trong thời gian ngắn sắp tới.