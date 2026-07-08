Giá vàng giảm khi thị trường chờ tín hiệu chính sách từ Fed

Giá vàng giảm tại châu Á trong phiên giao dịch 7/7, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ tình trạng căng thẳng leo thang tại Trung Đông, đồng thời chuẩn bị tinh thần chờ đón biên bản cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để tìm kiếm định hướng về triển vọng chính sách tiền tệ.

Vào lúc 1 giờ sáng ngày 8/7 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,5% xuống 4.144,36 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 8/2026 chốt phiên giảm 0,3%, xuống 4.157,40 USD/ounce.

Trong phiên trước, giá vàng đã chạm mức cao nhất trong hai tuần do dữ liệu việc làm thấp hơn kỳ vọng của Mỹ khiến thị trường giảm bớt dự đoán về việc cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm Chiến lược gia trưởng về thị trường kim loại tại Zaner Metals, nhận định rằng thực tế đang cho thấy Fed vẫn tập trung rất cao vào việc kiềm chế lạm phát. Do đó, lộ trình khả dĩ nhất của Fed có vẻ vẫn là duy trì mức lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện vẫn dự đoán có 60% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9. Tâm điểm chú ý của thị trường đang đổ dồn vào biên bản cuộc họp của Fed, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 8/7.

Trong khi đó, tại Trung Đông, hai tàu chở dầu đã bị tấn công tại eo biển Hormuz. Phía Iran tuyên bố sẽ không có thêm bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào trừ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt các lời đe dọa liên tục về việc khơi mào lại chiến sự.

Giá dầu đã nhích tăng sau thông tin này, khiến những lo ngại về lạm phát tiếp tục hiện hữu khi giá nhiên liệu leo thang.

Giá vàng thường phải chịu áp lực giảm khi những lo ngại về lạm phát giữ lãi suất ở mức cao, từ đó làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản không có lãi suất như vàng.

Đối với các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,7% xuống 61,00 USD/ounce. Ngược lại, giá bạch kim tăng 1,2% lên 1.651,25 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 7/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 147-150 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng châu Á ổn định, rũ bỏ nỗi lo tăng lãi suất Động lực chính hỗ trợ kim loại quý đến từ việc giới đầu tư giảm kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, giữa bối cảnh số liệu việc làm của Mỹ kém khả quan và giá năng lượng hạ nhiệt.