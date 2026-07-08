Kinh tế

Kinh doanh

Mỹ nối lại hoạt động quân sự nhằm vào Iran, giá dầu tăng hơn 3%

Giá dầu thế giới tăng mạnh do hoạt động quân sự của Mỹ chống Iran và lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông, ảnh hưởng thị trường dầu mỏ.

Trà My
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong phiên giao dịch chiều 8/7, giá dầu thế giới tăng hơn 3%, giữa tình hình căng thẳng tại Trung Đông.

Quân đội Mỹ đã phát động các đợt không kích mới nhằm vào Iran trong sáng sớm 8/7, chỉ vài giờ sau khi ba tàu thương mại bị tấn công tại eo biển Hormuz, trong đợt leo thang mới nhất đe dọa làm sụp đổ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa hai nước.

Bên cạnh đó, Washington đã khôi phục các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu thô của Tehran. Hiện thị trường đang lo ngại thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước có nguy cơ đổ vỡ và nguồn cung dầu từ Trung Đông có thể tiếp tục bị gián đoạn.

Vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 8/7 giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 2,40 USD, tương đương 3,2%, lên 76,56 USD/thùng; còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,26 USD, tương đương 3,2%, lên 72,70 USD/thùng.

Trong phiên trước đó, cả hai loại dầu chủ chốt đều tăng khoảng 3% sau khi Mỹ hủy giấy phép cho phép giao dịch dầu thô của Iran.

Các chuyên gia của ngân hàng ING nhận định việc hủy giấy phép này chưa làm thay đổi cơ bản cán cân cung-cầu trên thị trường dầu mỏ, nhưng có tác động đáng kể đến tâm lý thị trường vì làm gia tăng nguy cơ thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran bị phá vỡ.

Ông Saul Kavonic, Trưởng bộ phận nghiên cứu của công ty MST Marquee, cho rằng các diễn biến căng thẳng mới đây cho thấy hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn rất dễ bị ảnh hưởng.

Theo ông, điều này trái ngược với quan điểm trước đó của thị trường rằng nguồn cung dầu sẽ tăng mạnh và dẫn tới dư cung. Nếu căng thẳng kéo dài và lưu lượng tàu qua eo biển vẫn thấp hơn 50% so với trước khi xung đột bùng phát, các hạn chế về nguồn cung có thể tiếp tục hỗ trợ giá dầu.

Kể từ khi xung đột bắt đầu, nhiều quốc gia đã phải sử dụng lượng dầu dự trữ để bù đắp phần thiếu hụt nguồn cung.

Theo số liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API), lượng dầu thô dự trữ của Mỹ tiếp tục giảm trong tuần trước.

Các nhà phân tích tham gia một khảo sát trước đó dự báo dự trữ dầu thô của Mỹ sẽ giảm khoảng 2,4 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 3/7./.

(TTXVN/Vietnam+)
#giá dầu #căng thẳng tại Trung Đông #eo biển Hormuz Iran Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Giá dầu

CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

Tin liên quan

Giá dầu thế giới giảm nhẹ và duy trì quanh mức trước khi xung đột Iran bùng phát. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguồn cung gia tăng, giá dầu chịu sức ép

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu thô Brent Biển Bắc giảm 13 xu (0,2%) xuống 71,99 USD/thùng; còn giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ giảm 14 xu (0,2%) xuống 68,55 USD/thùng.

Tin cùng chuyên mục