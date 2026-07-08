WIPO: Đầu tư vào tài sản vô hình đạt mức cao kỷ lục nhờ làn sóng AI

Đầu tư toàn cầu vào các tài sản vô hình như phần mềm, dữ liệu, nghiên cứu và phát triển (R&D), thương hiệu, thiết kế và tri thức quản trị đã đạt mức cao kỷ lục trong năm 2025, chủ yếu nhờ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Đây là nhận định được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đưa ra trong báo cáo Điểm nhấn về đầu tư tài sản vô hình thế giới 2026 công bố ngày 8/7.



Theo báo cáo do WIPO phối hợp với Trường Kinh doanh Luiss (Italy) thực hiện, tổng đầu tư vào tài sản vô hình tại 29 nền kinh tế được khảo sát, chiếm khoảng 57% GDP toàn cầu, đã vượt 10.000 tỷ USD trong năm 2025 – mức cao nhất từ trước đến nay.



WIPO cho biết kể từ năm 2008, đầu tư vào tài sản vô hình tăng trung bình 3,5%/năm, nhanh hơn nhiều so với mức tăng 0,98%/năm của đầu tư vào tài sản hữu hình như nhà máy, máy móc và thiết bị.

Điều này cho thấy nền kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo và công nghệ.



Theo WIPO, AI đang đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi này. Mặc dù giai đoạn đầu thúc đẩy đầu tư vào các trung tâm dữ liệu, chất bán dẫn và hạ tầng năng lượng, tác động lâu dài của AI chủ yếu thể hiện ở việc gia tăng đầu tư vào phần mềm, dữ liệu, hoạt động nghiên cứu - phát triển và tái cơ cấu doanh nghiệp.



Trong giai đoạn 2013-2023, đầu tư vào phần mềm và cơ sở dữ liệu ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong các loại tài sản vô hình, đạt bình quân 7,3%/năm, cao hơn đầu tư vào vốn tổ chức (4,9%) và xây dựng thương hiệu (4,4%).



Xét theo quy mô, Mỹ tiếp tục dẫn đầu thế giới về đầu tư vào tài sản vô hình, với gần 5.000 tỷ USD trong năm 2025, cao gấp khoảng 6 lần Nhật Bản, quốc gia đứng thứ hai, trong khi Đức xếp thứ ba.

Nếu tính theo tỷ trọng GDP, Thụy Điển đứng đầu với mức đầu tư tương đương 17,4% GDP, tiếp theo là Mỹ - 15,6% và Pháp - 15,2%.

Trong khi đó, Ấn Độ, Nhật Bản và Philippines là những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng đầu tư vào tài sản vô hình nhanh nhất.



Báo cáo cũng cho thấy đầu tư vào tài sản vô hình có khả năng chống chịu tốt hơn trước môi trường lãi suất cao, căng thẳng thương mại và tăng trưởng kinh tế chậm.

Giai đoạn 2020-2025, lĩnh vực này tăng trung bình 5,5%/năm, cao hơn đáng kể mức 3,2% của đầu tư vào tài sản hữu hình.



Ngoài ra, đầu tư vào xây dựng thương hiệu tại 29 nền kinh tế khảo sát đạt khoảng 1.400 tỷ USD trong năm 2025.

Mỹ tiếp tục dẫn đầu với hơn 566 tỷ USD, vượt xa Anh (137 tỷ USD) và Nhật Bản (112 tỷ USD), phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của tài sản trí tuệ và các tài sản vô hình trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu./.

Mỹ: AI thúc đẩy làn sóng mua bán, sáp nhập tới 200 tỷ USD trong ngành năng lượng Theo nghiên cứu của Deloitte, các giao dịch sáp nhập và mua lại trong lĩnh vực này đã đạt mức kỷ lục 203,6 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm nay, cao hơn 40% so với con số 141,7 tỷ USD của cả năm ngoái.

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