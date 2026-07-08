OpenAI chính thức ra mắt mô hình GPT-5.6 sau thời gian kiểm duyệt gắt gao

Đại diện công ty phát triển chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) ChatGPT, OpenAI vừa xác nhận sẽ chính thức phát hành rộng rãi loạt mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mạnh mẽ nhất của hãng ra công chúng vào ngày 9/7 tới (giờ địa phương).

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Mỹ được cho là đã phê duyệt đợt ra mắt quy mô lớn này.

Dòng GPT-5.6 là thế hệ mô hình ngôn ngữ lớn mới nhất của công ty, được chia thành ba phân khúc gồm "Sol" - mô hình chủ lực, "Terra" - phiên bản tầm trung phục vụ công việc hàng ngày và "Luna" - phiên bản xử lý dữ liệu nhanh với chi phí thấp.

Trong thông báo trên mạng xã hội X hôm 7/7, OpenAI cho biết hãng đang tiến hành mở rộng quyền truy cập bản dùng thử cho cả ba mô hình này trên phạm vi toàn cầu trước ngày ra mắt chính thức.

Để đưa được GPT-5.6 đến tay người dùng đại chúng, OpenAI đã phải trải qua một quá trình kiểm duyệt an ninh gắt gao.

Trước đó, thế hệ GPT-5.6 cùng các mô hình AI tiên tiến khác (như dòng Mythos của Anthropic) đã gây ra nhiều quan ngại về khả năng nhận diện điểm yếu của mã nguồn với độ chính xác chưa từng có, làm dấy lên lo ngại tính năng này có thể bị tin tặc lợi dụng.

Hồi cuối tháng 6, dưới sức ép từ Chính phủ Mỹ về rủi ro an ninh quốc gia, OpenAI đã buộc phải giới hạn quyền truy cập bản dùng thử GPT-5.6 chỉ cho một nhóm đối tác đáng tin cậy tại nước này.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của tờ Axios, sau quá trình thử nghiệm kỹ thuật và nhiều cuộc họp trực tiếp, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chính thức dỡ bỏ lệnh hạn chế đối với OpenAI. Hiện OpenAI, Nhà Trắng và Bộ Thương mại Mỹ đều chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên.

Câu chuyện của OpenAI cũng là "kịch bản" chung mà đối thủ Anthropic vừa trải qua. Tuần trước, Anthropic thông báo bắt đầu khôi phục quyền truy cập vào hai mô hình mạnh nhất là Fable 5 và Mythos 5 sau khi Washington dỡ bỏ lệnh hạn chế phát hành.

Thực tế, trước khi mô hình Mythos ra đời, chính quyền Tổng thống Trump từng ủng hộ việc nới lỏng quy định đối với các công ty AI nhằm giúp Mỹ chiếm ưu thế trước Trung Quốc. Tuy nhiên, theo một sắc lệnh hành pháp từ Nhà Trắng, Chính phủ Mỹ phải thiết lập các tiêu chí mới để xác định những mô hình AI nào sẽ phải chịu sự kiểm soát an ninh nghiêm ngặt.

Việc OpenAI được "cởi trói" để tung ra GPT-5.6 diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại với Anthropic và Google đang ngày càng khốc liệt. Nhằm thu hút khách hàng, OpenAI tuyên bố mức giá của mô hình Terra sẽ chỉ bằng một nửa so với phiên bản tiền nhiệm GPT-5.5.

Hơn thế nữa, cả OpenAI và Anthropic hiện đều đã nộp hồ sơ xin phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) tại Mỹ. Với mục tiêu định giá tiến sát mốc 1.000 tỷ USD, cuộc chạy đua AI giữa hai bên được dự báo sẽ còn căng thẳng./.

OpenAI sẽ phát hành mô hình GPT-5.4-Cyber cho một số đối tác hạn chế Mô hình GPT-5.4-Cyber của OpenAI sẽ chỉ được cung cấp cho những người dùng và tổ chức thuộc “cấp độ cao nhất” trong chương trình Trusted Access for Cyber (TAC).