Meta giới thiệu mô hình Muse Image: Mở rộng khả năng sáng tạo hình ảnh bằng AI

Hôm nay, Meta công bố Muse Image, mô hình tạo hình ảnh đầu tiên do Meta Superintelligence Labs phát triển.

Mô hình này hiện đang được tích hợp trên ứng dụng Meta AI, Instagram và WhatsApp, đồng thời sẽ sớm được mở rộng sang Facebook, Messenger và công cụ Meta Advantage+ Creative dành cho nhà quảng cáo.

Theo đại diện Meta, mô hình này giúp Meta AI không chỉ là một trợ lý thông minh, mà còn trở thành một "đối tác sáng tạo" có thể hiểu ý tưởng, xử lý yêu cầu và giúp người dùng tạo ra hình ảnh chất lượng cao để tải xuống, chia sẻ với bạn bè hoặc đăng trực tiếp lên bảng tin (Feed), Story, hoặc đoạn chat.

Người dùng có thể bắt đầu từ một ý tưởng mới hoặc một bức ảnh có sẵn, sau đó mô tả đơn giản những gì họ muốn tạo ra. Từ đưa hình ảnh của bản thân vào khung cảnh của một địa danh nổi tiếng, xóa vật thể không mong muốn trong ảnh, tạo mã QR, đến thiết kế infographic với nội dung rõ ràng và đồng bộ về phong cách, Meta AI sẽ xử lý các bước phức tạp phía sau để tạo ra kết quả theo mong muốn của người dùng.

Meta AI với mô hình Muse Image giúp quá trình sáng tạo hình ảnh trở nên dễ dàng hơn.

Trong ứng dụng Meta AI, người dùng có thể nhắc đến tài khoản Instagram của mình để cá nhân hoá hình ảnh tạo ra. Tính năng này có thể hỗ trợ nhiều nhu cầu sáng tạo khác nhau, từ thiết kế thiệp mời sự kiện, phác thảo ý tưởng, đến tạo các hình ảnh cá nhân hóa để đăng tải trên các nền tảng. Người dùng cũng có quyền kiểm soát cách nội dung của mình được gắn thẻ cho mục đích sáng tạo bằng AI, và có thể tắt tính năng này bất kỳ lúc nào trong phần cài đặt.

Muse Image cũng hỗ trợ khả năng chỉnh sửa trực tiếp trên ảnh. Người dùng có thể khoanh vùng hoặc ghi chú lên hình ảnh để yêu cầu Meta AI thay đổi chi tiết cụ thể, như đổi phong cách, thêm yếu tố mới hoặc tinh chỉnh bố cục, mà không cần các thao tác chỉnh sửa phức tạp.

Không chỉ phục vụ nhu cầu sáng tạo hằng ngày của người dùng, Muse Image còn hỗ trợ tối ưu quá trình sáng tạo cho doanh nghiệp, nhà quảng cáo và agency. Trong thời gian tới, Muse Image sẽ hỗ trợ tính năng tạo hình ảnh trong Meta Advantage+ Creative, giúp các nhà quảng cáo tạo ra các phiên bản hình ảnh với chất lượng cao và phù hợp với nhận diện thương hiệu.

Muse Image hỗ trợ tính năng tạo hình ảnh trong Meta Advantage+ Creative.

Hiện nay, Advantage+ Creative đã hỗ trợ doanh nghiệp tạo nhiều phiên bản quảng cáo khác nhau, từ thay đổi phông nền cho hình ảnh sản phẩm, thay đổi phong cách dựa trên quảng cáo có sẵn, đến chuyển đổi nội dung video thành hình ảnh tĩnh.

Muse Image sẽ nâng cấp các tính năng này dựa trên khả năng hiểu yêu cầu sáng tạo phức tạp, điều chỉnh yếu tố hình ảnh, thay đổi phong cách và tạo ra các phiên bản quảng cáo bám sát định hướng thương hiệu với ít vòng chỉnh sửa hơn.

Muse Image là một phần trong tầm nhìn rộng hơn của Meta nhằm xây dựng các công cụ AI có tính ứng dụng cao, giúp mọi người dễ dàng thể hiện ý tưởng, sáng tạo nội dung và khám phá sản phẩm theo cách tự nhiên hơn



Công ty mẹ của hàng loạt mạng xã hội nổi tiếng này cũng tiết lộ, mô hình Muse Video cũng đang được phát triển giúp người dùng và doanh nghiệp hiện thực hóa ý tưởng của mình, tiến gần hơn tới trải nghiệm AI cá nhân hóa, hữu ích và gắn với đời sống hằng ngày.

Muse Image hiện đang được tích hợp miễn phí trong Meta AI dành cho người dùng với nhu cầu hằng ngày. Đối với người dùng có nhu cầu sáng tạo nhiều hơn, Muse Image cũng được cung cấp trong các gói đăng ký của Meta tại một số thị trường.

Trong thời gian tới, Meta sẽ tiếp tục đưa Muse Image đến nhiều quốc gia và nhiều nền tảng hơn, bao gồm Facebook, Messenger, cũng như các tính năng trên Instagram và WhatsApp./.

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