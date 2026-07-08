VCCA 2026 quy tụ hàng loạt chuyên gia về robot, AI và tự động hóa

Hội nghị Khoa học và Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa lần thứ 8 (VCCA 2026) sẽ diễn ra từ ngày 16-18/7 tại Trường Đại học Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), quy tụ nhiều nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa các công nghệ chiến lược trong lĩnh vực tự động hóa, robot và trí tuệ nhân tạo.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục công nghệ chiến lược, Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị Khoa học và Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa lần thứ 8 (VCCA 2026).

Sự kiện được tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cùng sự tham gia của nhiều viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức nghề nghiệp trong nước, quốc tế.

Với chủ đề "Tự động hóa thông minh - Công nghệ chiến lược của Kỷ nguyên số", VCCA 2026 gồm ba hoạt động trọng tâm: Hội nghị khoa học quốc tế, Diễn đàn doanh nghiệp và Triển lãm công nghệ tự động hóa (AT Expo) kết hợp Hội chợ sản phẩm OCOP.

Theo Ban tổ chức, Hội nghị khoa học VCCA 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn học thuật uy tín trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa, nơi kết nối các nhà khoa học Việt Nam với cộng đồng nghiên cứu quốc tế, đồng thời thúc đẩy chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Năm nay, hội nghị ghi nhận sự tăng trưởng cả về quy mô và chất lượng. Trong tổng số 178 bài báo khoa học gửi về, có 157 bài được phản biện đạt yêu cầu để trình bày tại 22 phân ban chuyên môn, cao hơn so với kỳ hội nghị năm 2024.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Thái Quang Vinh, Trưởng Ban Chương trình Hội nghị khoa học, nhiều báo cáo tập trung vào các lĩnh vực đang trở thành xu hướng phát triển của thế giới như robot công nghiệp, robot di động, xe tự hành, điện tử y sinh, tự động hóa trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng và nông nghiệp thông minh.

Tại phiên toàn thể sau lễ khai mạc, các đại biểu sẽ được nghe những báo cáo chuyên đề về những xu hướng công nghệ mới.

Một trong những nội dung đáng chú ý là chuyên đề về "Trí tuệ tự thân của Robot" (Embodied Intelligence), hướng tiếp cận đang được nhiều trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới theo đuổi. Bên cạnh đó là chuyên đề về nhà máy thông minh, thành phố thông minh và kinh nghiệm triển khai, chia sẻ những mô hình ứng dụng thực tế trong sản xuất và quản trị đô thị.

Theo Ban tổ chức, các công trình nghiên cứu sẽ được công bố trong Kỷ yếu Hội nghị, đồng thời những bài báo xuất sắc sẽ được tuyển chọn đăng trên Tạp chí Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa (MCA). Hội nghị cũng sẽ trao giải thưởng Best Papers cho các công trình tiêu biểu.

Song song với các phiên học thuật, Diễn đàn doanh nghiệp dự kiến có khoảng 25-30 tham luận của các chuyên gia trong nước và quốc tế dưới hình thức hội thảo, tọa đàm.

Các chủ đề sẽ tập trung vào công nghệ thông minh, đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực kinh tế; xây dựng hệ sinh thái Robot và Drone Make in Vietnam; phát triển năng lượng tái tạo, nguồn nhân lực và chuyển đổi xanh cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên; hợp tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Ban tổ chức, diễn đàn hướng tới tạo không gian đối thoại trực tiếp giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.

Đây cũng là dịp để các địa phương quảng bá tiềm năng, kêu gọi đầu tư, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Trong khuôn khổ VCCA 2026, Triển lãm công nghệ tự động hóa AT Expo dự kiến có từ 50-70 gian hàng giới thiệu các giải pháp, thiết bị và sản phẩm mới của doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo.

Ban tổ chức kỳ vọng triển lãm sẽ trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp với các đơn vị nghiên cứu, tạo điều kiện ký kết nhiều biên bản ghi nhớ (MOU) về đầu tư, nghiên cứu phát triển, đào tạo nguồn nhân lực và mở rộng thị trường.

Tiến sỹ Dương Nguyên Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Tự động hóa Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức VCCA 2026 cho biết sau hội nghị, Ban tổ chức sẽ tiếp tục duy trì kết nối với cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức nghề nghiệp, cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế nhằm hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác thành những dự án cụ thể, qua đó phát huy vai trò của khoa học, công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai cũng như cả nước.

Được tổ chức định kỳ hai năm một lần từ năm 2011, VCCA đã trở thành một trong những diễn đàn lớn nhất của Việt Nam trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa, luân phiên tổ chức tại nhiều địa phương trên cả ba miền đất nước./.

Doanh nghiệp công nghệ số giữ vai trò chủ lực trong hệ sinh thái đổi mới.. Sau 18 tháng triển khai Nghị quyết 57, cả nước có hơn 81.000 doanh nghiệp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó doanh nghiệp công nghệ số chiếm quy mô lớn nhất với 78.370 doanh nghiệp.