Đẩy mạnh chuyển đổi số trong truyền thông đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho rằng yêu cầu đặt ra đối với công tác truyền thông trong giai đoạn mới ngày càng cao, cả về chất lượng, tốc độ và hiệu quả định hướng dư luận.

Chuyển đổi số đồng bộ trên cả ba phương diện

Thời gian qua, TTXVN đã triển khai chuyển đổi số đồng bộ trên cả ba phương diện gồm hạ tầng công nghệ, quy trình sản xuất và phát triển nguồn nhân lực.

Cùng với việc đầu tư hệ thống quản trị nội dung, trung tâm dữ liệu, nền tảng số dùng chung, nhiều công nghệ mới, đặc biệt là AI, đã từng bước được ứng dụng trong quy trình sản xuất thông tin.

Những kết quả bước đầu đã được thể hiện qua việc xuất bản chuyên đề "Công nghệ và Tương lai", xây dựng chuyên trang "Chuyển động số."

Đặc biệt, Trung tâm Kỹ thuật thông tấn sắp ra mắt App ứng dụng AI phân loại thông tin về Nghị quyết 57-NQ/TW theo mối liên kết giữa chủ trương, quá trình thực hiện và kết quả của các bộ, ngành, địa phương; đồng thời phân loại theo từng nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, TTXVN tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, khẩn trương xây dựng hạ tầng dữ liệu dùng chung; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có kiểm soát trong thu thập, xử lý, phân tích và phân phối thông tin; hoàn thiện thiết kế thi công và tổng dự toán Dự án "Chuyển đổi số trong hoạt động thông tin TTXVN giai đoạn 2026-2030," triển khai các hợp phần theo tiến độ được phê duyệt.

Bên cạnh đó là bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ bản quyền khi mọi hoạt động và dữ liệu được vận hành trên môi trường số.

Đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang yêu cầu toàn Ngành tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động trên tất cả các lĩnh vực công tác nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Hiện nay, TTXVN hoạt động theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện với các loại hình thông tin được phân phối trên nhiều nền tảng. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn những "điểm đứt gãy," chưa kết nối thành một hệ thống thống nhất, dẫn đến phân mảnh nguồn lực, gây khó khăn cho công tác quản trị, chưa tạo được bộ sản phẩm thông tin phát huy sức mạnh tổng thể của toàn Ngành.

Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang khẳng định để khắc phục hạn chế này, trước hết phải thay đổi căn bản tư duy làm báo, chuyển từ cách tiếp cận dựa trên loại hình báo chí sang lấy nhu cầu của công chúng làm trung tâm; từ sản xuất đơn lẻ sang sản xuất tích hợp; từ truyền tải thông tin trên một kênh sang phân phối đa nền tảng với hình thức thể hiện phù hợp từng nhóm đối tượng tiếp nhận.

Việc xây dựng hạ tầng số thống nhất, kết nối các loại hình báo chí trong toàn Ngành sẽ tạo nên chuỗi sản xuất nội dung đồng bộ, giúp nâng cao hiệu quả khai thác và lan tỏa của mỗi sản phẩm thông tin.

"Mức độ quan tâm và số lượng khai thác thông tin của công chúng sẽ là thước đo hiệu quả thông tin," Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang nhấn mạnh.

Theo Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang, trong giai đoạn mới, mỗi sản phẩm thông tin phải là một “lá chắn” tư tưởng bảo vệ Đảng, bảo vệ hệ thống chính trị. Các đơn vị cần nhạy bén nắm bắt tình hình, mỗi phóng viên phải xác định là một “radar” quét toàn bộ những sự kiện/vấn đề thuộc lĩnh vực mình phụ trách xuất hiện từ mọi nguồn tin, trên mọi nền tảng; mỗi phóng viên thường trú phải gắn với cơ sở, lắng nghe, thấu hiểu và phản ánh đầy đủ việc triển khai chủ trương, chính sách cũng như những khó khăn cần tháo gỡ.

Việc phát hiện sớm các vấn đề sẽ tạo điều kiện để báo chí chủ động đấu tranh với tin giả, thông tin xấu độc, đưa thông tin chính thống thành dòng chủ lưu trên không gian mạng.

Tiên phong truyền thông chính sách, đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Sáu tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, trong nước diễn ra hàng loạt sự kiện chính trị trọng đại như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV..., TTXVN tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thông tấn quốc gia, bảo đảm dòng thông tin chính thống, kịp thời, toàn diện, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và nhu cầu thông tin của công chúng.

Đặc biệt, từ ngày 1/4/2026, TTXVN trở thành đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt ra yêu cầu mới đối với hoạt động thông tin, nhất là truyền thông chính sách, đồng hành cùng thực tiễn để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Phóng viên TTXVN tác nghiệp tại Đại hội XIV của Đảng. (Nguồn: TTXVN)

TTXVN đã tập trung thông tin đậm nét các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, TTXVN chủ động xây dựng các kế hoạch thông tin cao điểm với sự tham gia đồng bộ của toàn bộ hệ thống cơ quan thường trú trong và ngoài nước, qua đó làm nổi bật những nội dung cốt lõi của các Nghị quyết, các bài phát biểu, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, góp phần định hướng dư luận và tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động.

TTXVN xây dựng chuyên trang thông tin về Đại hội Đảng XIV của Đảng với 6 phiên bản ngôn ngữ gồm: Việt, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Tây Ban Nha; thể hiện qua 5 loại hình thông tin: Văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu.

Nội dung tuyên truyền không chỉ làm rõ các nội dung văn kiện Đại hội mà còn phản ánh ý kiến chuyên gia, nhà quản lý, người dân; phân tích sâu các định hướng, tầm nhìn chiến lược; thể hiện kỳ vọng của nhân dân trong và ngoài nước; thực hiện nhiều bài phỏng vấn lãnh đạo cấp cao, bài viết chuyên sâu về xây dựng Đảng, đấu tranh phản bác thông tin sai trái.

Sau Đại hội XIV, tuyến thông tin “Đưa Nghị quyết thành hành động” được triển khai kịp thời, phong phú; phản ánh sinh động kết quả cụ thể hóa các chủ trương của Đảng tại các bộ, ngành, địa phương, góp phần lan tỏa tinh thần hành động và khích lệ những cách làm sáng tạo trong thực tiễn.

Trong bối cảnh truyền thông hiện đại, TTXVN tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thông qua các kênh thông tin chính thống, các nền tảng mạng xã hội, TTXVN chủ động lan tỏa thông tin tích cực; kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững sự đồng thuận xã hội.

Đặc biệt, TTXVN thông tin toàn diện, kịp thời phản ánh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV; các Nghị quyết số 04-NQ/TW, số 05-NQ/TW, Quy định số 19-QĐ/TW, Quy định số 20-QĐ/TW, Kết luận số 18-KL/TW của Hội nghị Trung ương 2 và các Nghị quyết trọng tâm của Bộ Chính trị về phát triển đất nước trong thời kỳ mới; lan tỏa kết quả thực hiện chủ trương, chính sách, những chuyển động trong đời sống, đồng hành tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.

Các tuyến bài tập trung phân tích những định hướng phát triển chiến lược như phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính; phát triển các động lực tăng trưởng mới; bảo đảm an ninh năng lượng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng nền y tế lấy dự phòng làm then chốt, y tế cơ sở làm nền tảng và người dân làm trung tâm; phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam.

Với hệ sinh thái truyền thông đa ngôn ngữ, đa nền tảng, TTXVN khai thác đồng thời báo in, báo điện tử, megastory, longform, infographic, podcast, video, đồ họa tương tác và các sản phẩm truyền thông số chuyên biệt để chuyển tải chính sách theo hướng trực quan, sinh động, dễ tiếp cận, phù hợp với từng nhóm công chúng.

Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức truyền thông, đẩy mạnh chuyển đổi số, TTXVN tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong truyền thông chính sách, đồng hành cùng thực tiễn để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, thúc đẩy sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới./.

Thông tấn xã Việt Nam ra mắt chuyên trang thông tin “Chuyển động số” TTXVN kỳ vọng “Chuyển động số” sẽ trở thành cầu nối giữa ý tưởng và hành động, giữa tri thức và thực tiễn, giữa khoa học và cuộc sống, góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho tương lai.”

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