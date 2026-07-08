Samsung mở rộng chuỗi cung ứng AI với SSD tốc độ cao cho Nvidia

Samsung Electronics bắt đầu sản xuất hàng loạt SSD doanh nghiệp PM1763 dành cho nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới Vera Rubin của Nvidia, mở rộng danh mục giải pháp AI từ bộ nhớ băng thông cao (HBM) sang lĩnh vực lưu trữ dữ liệu.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Samsung cho biết PM1763 là SSD sử dụng giao tiếp PCIe 6.0, được thiết kế cho các máy chủ AI cần khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn với tốc độ cao.

Sản phẩm được giới thiệu tại Hội nghị nhà phát triển GTC 2026 của Nvidia hồi tháng Ba, cùng với bộ nhớ HBM4 thế hệ thứ sáu và mô-đun SOCAMM2.

Theo Samsung, phiên bản PM1763 dung lượng 16 TB sử dụng công nghệ V-NAND thế hệ thứ chín và bộ điều khiển 4 nanomet, đạt tốc độ đọc tuần tự tối đa 28.400 MB/giây và tốc độ ghi 21.900 MB/giây, cao hơn 2 lần so với thế hệ trước PM1753.

Ổ SSD này có thể truyền một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) dung lượng 40 GB trong khoảng 1,4 giây, đồng thời cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng hơn 1,8 lần so với thế hệ trước.

Sản phẩm cũng hỗ trợ các tính năng bảo mật, trong đó có mã hóa hậu lượng tử, nhằm tăng cường an toàn dữ liệu cho hệ thống AI thế hệ mới.

Phó Chủ tịch phụ trách hoạch định sản phẩm bộ nhớ của Samsung Electronics Choi Jang-seok cho biết PM1763 đã hoàn tất xác nhận với các nền tảng AI thế hệ mới, giúp khách hàng mở rộng năng lực lưu trữ và tối ưu hóa vận hành hệ thống.

Việc đưa PM1763 vào sản xuất hàng loạt đánh dấu bước tiến của Samsung trong cuộc cạnh tranh phát triển hạ tầng AI, khi các doanh nghiệp công nghệ toàn cầu đang đẩy mạnh đầu tư vào những giải pháp bộ nhớ và lưu trữ hiệu năng cao./.

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