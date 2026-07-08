DeepSeek tham gia cuộc đua phát triển chip AI

Theo ba nguồn tin thân cận, công ty khởi nghiệp DeepSeek của Trung Quốc đang phát triển chip trí tuệ nhân tạo (AI) riêng nhằm giảm sự phụ thuộc vào các sản phẩm từ tập đoàn sản xuất chip Nvidia và tập đoàn công nghệ Huawei.

Các nguồn tin cho biết, loại chip này được thiết kế phục vụ giai đoạn suy luận, giai đoạn máy tính AI sử dụng mô hình đã được huấn luyện để tạo ra phản hồi cho người dùng, thay vì dùng để huấn luyện các mô hình mới.

Nếu thành công, việc lấn sân sang lĩnh vực bán dẫn sẽ đánh dấu một bước chuyển chiến lược quan trọng của doanh nghiệp vốn được coi là biểu tượng AI của Trung Quốc, đồng thời có thể gia tăng thách thức cho Huawei.

Huawei hiện nắm giữ khoảng một nửa thị trường chip AI nội địa có trị giá 50 tỷ USD của Trung Quốc sau lệnh cấm xuất khẩu các dòng chip tiên tiến nhất của Mỹ.

Tuy nhiên, vị thế của Huawei đang dần bị đe dọa khi các đối thủ như tập đoàn thương mại điện tử Alibaba và tập đoàn công nghệ Baidu cũng đang phát triển chip AI riêng để giành thị phần.

Theo ba nguồn tin, nỗ lực phát triển chip của DeepSeek vẫn đang ở giai đoạn đầu. Công ty đã tiếp cận các đối tác bên ngoài và thảo luận với các công ty thiết kế chip, công ty đúc chip và công ty sản xuất bộ nhớ. Một nguồn tin cho biết quá trình này đã bắt đầu từ khoảng một năm trước.

DeepSeek cũng đã tăng cường tuyển dụng các kỹ sư thiết kế chip trong những tháng gần đây thông qua các kênh riêng thay vì đăng tin công khai.

Bằng việc tự phát triển chip, DeepSeek sẽ gia nhập hàng ngũ các nhà phát triển AI toàn cầu trong nỗ lực kiểm soát phần cứng và giảm sự phụ thuộc vào Nvidia.

Tháng trước, công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI đã công bố Jalapeno, chip suy luận tùy chỉnh đầu tiên được hợp tác phát triển cùng Broadcom. Trong khi đó, công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic cũng đang cân nhắc việc xây dựng chip AI riêng./.

Cổ phiếu chip biến động mạnh giữa kỳ vọng AI và rủi ro lãi suất tại Mỹ Ngành bán dẫn là một trong những lĩnh vực diễn biến tích cực nhất trong năm 2026, biến động mạnh của cổ phiếu nhà sản xuất chip nhớ Micron cho thấy tâm lý thị trường có thể thay đổi rất nhanh.

​

​

​