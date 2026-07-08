Gói cước dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam từ 1,71 triệu đồng

Ngày 8/7, nhiều người dùng truy cập website của dịch vụ Internet vệ tinh Starlink bất ngờ thấy xuất hiện gói cước 1,71 triệu đồng mỗi tháng dành cho hộ gia đình tại Việt Nam.

Trước đó, dịch vụ Starlink của công ty SpaceX cho người dùng cá nhân tại Việt Nam dự kiến có giá 85 USD (2,2 triệu đồng) mỗi tháng, bên cạnh khoản tiền mua thiết bị đầu cuối khoảng 350 USD (9,2 triệu đồng).

Tuy nhiên, theo thông tin mới trên website của hãng, gói cước thực tế thấp hơn 500.000 đồng. Người dùng có thể sử dụng dữ liệu không giới hạn, với tốc độ tải xuống 135-305 Mbps và tải lên 20-40 Mbps.

Khi đăng ký thuê bao, người dùng phải chi gần 10,3 triệu đồng cho bộ phần cứng tiêu chuẩn, gồm chảo vệ tinh, nguồn và bộ phát wifi, cùng gần 600 nghìn đồng phí "vận chuyển và xử lý." Số tiền đầu tư ban đầu cao hơn một triệu đồng so với giá thiết bị ước tính trước đó. Người dùng không phải trả khoản này nếu có sẵn bộ thiết bị.

Dù giá thuê bao rẻ hơn dự kiến, giá dịch vụ Internet vệ tinh nhìn chung vẫn cao hơn so với Internet cáp quang truyền thống, thường ở mức vài trăm nghìn đồng mỗi tháng.

Người dùng trong nước hiện chưa sử dụng được dịch vụ. "Chúng tôi không thể cung cấp thời gian ước tính", thông báo của hãng nêu, thêm rằng đội ngũ đang "làm việc nhanh nhất có thể". Nếu muốn đăng ký sớm, người dùng phải đặt cọc 1,8 triệu đồng để "giữ chỗ trong danh sách chờ".

Ngoài ra khi người dùng đăng ký dưới dạng doanh nghiệp, website sẽ báo hiện tại không có gói cước nào khả dụng tại khu vực của bạn.

Trước đó, Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết đã cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, loại mạng viễn thông cố định vệ tinh cho Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam.

Trong khi đó, Cục Tần số vô tuyến điện cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho doanh nghiệp này. Được biết, đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã có công văn gửi các đơn vị Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố thông báo về việc cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, dịch vụ viễn thông quỹ đạo tầm thấp cho Starlink Services Việt Nam.

Theo giấy phép tần số vô tuyến điện được cấp, giai đoạn đầu, doanh nghiệp triển khai 4 trạm cổng (gateway) và tối đa 600 nghìn thiết bị đầu cuối tại Việt Nam.

Starlink là dịch vụ Internet vệ tinh do SpaceX phát triển, thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk. Hệ thống kết nối thiết bị của người dùng với các vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO), sau đó truyền dữ liệu qua trạm mặt đất để truy cập Internet toàn cầu./.