Ra mắt mô hình đào tạo lâm sàng về ung thư tiên phong tại Việt Nam

Ngày 8/7, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức Lễ Khai trương Trung tâm Đào tạo Xạ trị-Xạ phẫu. Sự kiện đánh dấu sự ra đời của mô hình đào tạo (Clinical School) đầu tiên tại Việt Nam và thứ hai trong toàn khu vực Đông Nam Á.

Đây là một bước ngoặt mang tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế, từ đó mang những công nghệ xạ trị tiên tiến nhất thế giới đến với người bệnh ung thư ngay tại Việt Nam.

Trung tâm Đào tạo Xạ trị-Xạ phẫu được định hướng trở thành cơ sở đào tạo tham chiếu của cả khu vực, phục vụ công tác huấn luyện không chỉ cho cán bộ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mà còn cho các cơ sở xạ trị trên cả nước.

Dự kiến mỗi năm, Trung tâm sẽ huấn luyện từ 160 đến 200 học viên, bao gồm các bác sĩ xạ trị, kỹ sư vật lý y khoa và kỹ thuật viên. Nơi đây sẽ tạo môi trường để triển khai các nghiên cứu lâm sàng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), xạ phẫu, và đặc biệt là kỹ thuật xạ trị thích ứng. Trung tâm kì vọng sẽ trở thành cơ sở tham chiếu của khu vực, không chỉ phục vụ cán bộ tại chỗ mà còn góp phần quan trọng vào việc chuẩn hóa thực hành xạ trị trên quy mô toàn quốc.

Tại buổi lễ, ông Stephen Lanier Green - Tham tán Thương mại Đại sứ quán Hoa Kỳ nhấn mạnh sự kiện ra mắt Trung tâm Đào tạo Xạ trị-Xạ phẫu chính là minh chứng cho cam kết chung của các bên trong việc nâng cao năng lực y tế và hỗ trợ những nỗ lực dài hạn của Việt Nam nhằm cải thiện chất lượng điều trị cho người bệnh ung thư. Sáng kiến này không chỉ củng cố nguồn nhân lực ung bướu chất lượng cao, mà quan trọng hơn hết, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và mang lại chất lượng sống tốt hơn cho người bệnh trên khắp Việt Nam.

Ông Stephen Lanier Green - Tham tán Thương mại Đại sứ quán Hoa Kỳ phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngay sau nghi thức khai trương, Trung tâm đã bước vào hoạt động với khóa huấn luyện chuyên sâu với kỹ thuật xạ trị tiên tiến trong ung thư vú. Khóa học mang ý nghĩa thực tiễn to lớn khi hướng tới mục tiêu chuẩn hóa toàn bộ quy trình điều trị ung thư vú bằng xạ trị với những kỹ thuật mang tính đột phá, giúp tối ưu hóa việc bao phủ khối u để tiêu diệt tế bào ung thư, đồng thời bảo vệ nghiêm ngặt và giảm thiểu tối đa liều bức xạ lên tim, phổi cùng các cơ quan lành xung quanh.

Đặc biệt, học viên còn được tiếp cận và thực hành công nghệ xạ trị Rapid Arc Dynamic tiên tiến trên thế giới. Qua đó, khóa học tăng cường sự phối hợp đa chuyên ngành chặt chẽ giữa bác sỹ, kỹ sư vật lý y khoa và kỹ thuật viên, tạo nên một ê-kíp điều trị đồng bộ, an toàn và mang lại kết quả lâm sàng vượt trội cho bệnh nhân. Với những công nghệ này, người bệnh ung thư tại Việt Nam giờ đây có thể thụ hưởng các phương pháp điều trị tiên tiến nhất thế giới mà không phải tốn kém chi phí ra nước ngoài.

Học viên được tiếp cận và thực hành công nghệ xạ trị tiên tiến trên thế giới.(Ảnh: PV/Vietnam+)

Sự kiện khánh thành Trung tâm Đào tạo Xạ trị-Xạ phẫu không chỉ đánh dấu một bước tiến trong bức tranh ngoại giao y tế, mà còn thiết lập một chuẩn mực mới về năng lực làm chủ công nghệ điều trị ung bướu tại Việt Nam. Bằng việc tiên phong ứng dụng các kỹ thuật xạ trị công nghệ cao cùng trí tuệ nhân tạo, Trung tâm đang kiến tạo một hệ sinh thái y khoa toàn diện, từng bước khẳng định vị thế của y tế Việt Nam trên bản đồ ung thư học quốc tế.

Đây cũng là một trong những nội dung nằm trong chiến lược đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia áp dụng trong ngành y tế theo tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành Y tế.

Việc triển khai Nghị quyết 57 đối với ngành Y tế được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn./.

Đề xuất bảo hiểm y tế mở rộng chi trả chụp PET/CT, xét nghiệm một số loại ung thư Theo đề xuất, người bệnh có thể được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tối đa 4 lần trong 24 tháng đầu kể từ thời điểm phát hiện bệnh. Ngoài ra, danh mục vẫn giữ nguyên các chỉ định đang được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định hiện hành.