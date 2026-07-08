Đắk Lắk: Điều tra nguyên nhân nhiều học sinh nghi ngộ độc thực phẩm

Ngày 8/7, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết Sở đang khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân các trường hợp học sinh có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm tại một trường học trên địa bàn phường Tân An.

Trước đó, vào trưa 3/7, gần 40 học sinh tại một trường học trên địa bàn phường Tân An đồng loạt xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Trường hợp khởi phát đầu tiên lúc 17 giờ ngày 2/7. Ngay sau đó, các em được đưa đến nhiều cơ sở y tế để cấp cứu và điều trị.

Bác sỹ Trần Thị Thúy Minh, Trưởng Khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, từ tối 3/7 đến trưa 8/7, bệnh viện tiếp nhận 5 học sinh nhập viện với chẩn đoán ban đầu nghi ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy nhiễm trùng. Các em đều xuất hiện các triệu chứng như: sốt, đau bụng, nôn ói nhiều, đi cầu lỏng, mệt lả.

Bệnh viện đã tiếp nhận, cách ly các ca bệnh, điều trị theo phác đồ tiêu chảy cấp nghi nhiễm trùng; lấy mẫu xét nghiệm phân. Kết quả xét nghiệm cho thấy, các em bị nhiễm khuẩn đường ruột do Salmonella. Hiện sức khỏe các học sinh tạm ổn định, có 2 em đã xuất viện.

Ngày 4/7, Sở Y tế đã thành lập Tổ điều tra. Qua xác minh, các trường hợp đều có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm liên quan bữa ăn trưa ngày 2/7 tại bếp ăn tập thể trường học.

Tổ điều tra đã tiến hành thu thập 5 mẫu thực phẩm tại bếp ăn tập thể gồm ba chỉ nướng mè, trứng cuộn, cải ngọt xào, canh bí đỏ, bò nướng mè gửi Trung tâm Kiểm nghiệm-An toàn thực phẩm khu vực Tây Nguyên, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây nguyên để kiểm nghiệm.

Trước sự việc này, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk về việc điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm trên.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai gấp việc điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có).

Ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và chờ kết quả kiểm nghiệm. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân vụ việc./.

Ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm từ khâu chế biến đến tiêu dùng Tại tỉnh Đồng Tháp, đến ngày 19/6, ngành chức năng ghi nhận 290 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến việc ăn bánh mỳ thịt tại cơ sở bánh mỳ Hồng Ngọc 37.

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