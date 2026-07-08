Nâng cao sức cạnh tranh cho trái bưởi da xanh xuất khẩu Đồng Tháp

Trái bưởi da xanh của tỉnh Đồng Tháp đã được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Australia. Đây là một tín hiệu vui cho người nông dân trồng bưởi ở Đồng Tháp nói riêng và các tỉnh lân cận nói chung, đồng thời đặt ra vấn đề trong tổ chức sản xuất, chế biến và xuất khẩu hướng đến phát triển bền vững.

Tiềm năng lớn

Tỉnh Đồng Tháp có khoảng 4.364 ha bưởi, sản lượng hơn 65.000 tấn/năm. Địa phương có 23 số vùng trồng, với 31 mã số, tổng diện tích gần 471 ha; trong đó, 16 vùng trồng với 22 mã số xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Hàn Quốc, diện tích khoảng 250 ha.

Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp có 1 vùng trồng bưởi đầu tiên đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Australia, đây là nền tảng quan trọng để ngành hàng bưởi của tỉnh tiếp tục mở rộng thị trường trong thời gian tới.

Phường Mỹ Phong là một trong những vùng sản xuất cây ăn trái trọng điểm của tỉnh Đồng Tháp; trong đó bưởi da xanh là cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và tập quán canh tác của người dân địa phương.

Hiện nay toàn phường có khoảng 385 ha bưởi da xanh, sản lượng 6.160 tấn/năm, với khoảng 1.500 hộ tham gia sản xuất. Trên địa bàn phường có Hợp tác xã Mỹ Phong với 124 thành viên, Hội quán nông dân Mỹ Phú với 23 thành viên, Tổ hợp tác Bưởi da xanh Bình Thành-Bình Lợi với 42 thành viên góp phần thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Vùng bưởi da xanh Mỹ Phong hiện đã được cấp 5 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Australia với quy mô 200 hộ, diện tích 103,85 ha cùng 1 mã số vùng trồng phục vụ thị trường nội địa.

Sản phẩm bưởi da xanh đã từng bước tham gia thị trường xuất khẩu, đặc biệt ngày 14/4/2026 Hội quán nông dân Mỹ Phú đã tổ chức xuất khẩu thành công lô hàng 1 tấn bưởi da xanh sang thị trường Australia, tạo tiền đề quan trọng cho việc mở rộng thị trường quốc tế trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Đầm, ở phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp, có 0,6 ha bưởi da xanh đạt chuẩn xuất khẩu phấn khởi cho biết: Lần đầu tiên sản phẩm trái bưởi tươi của hội viên trong hội quán được chọn để xuất khẩu sang Australia nên bà con rất phấn khởi vì giá trị trái bưởi tăng gấp nhiều lần sau khi xuất khẩu. Tuy nhiên, để trái bưởi da xanh đạt chuẩn xuất khẩu thì người trồng cần phải sản xuất theo quy trình như áp dụng theo tiêu chuẩn VietGAP, bón phân hữu cơ để đảm bảo sản phẩm trái bưởi đạt các tiêu chuẩn theo yêu cầu của đối tác.

Ông Huỳnh Văn Hiếu, Chủ nhiệm Hội quán bưởi da xanh Mỹ Phú, xã Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp, tại vườn bưởi 4 năm tuổi. (Ảnh: Hữu Chí - TTXVN)

Ông Huỳnh Văn Hiếu, Chủ nhiệm Hội quán bưởi da xanh Mỹ Phú, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ nhằm đảm bảo trái bưởi da xanh tiếp tục được xuất khẩu sang Australia cũng như các nước khác, Ban Chủ nhiệm Hội quán kết hợp với Hội Nông dân phường Mỹ Phong vận động các hội viên cần tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, tăng cường sử dụng phân vi sinh, phân hữu cơ để đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường tiêu thụ.

Các hội viên của Hội quán bưởi da xanh Mỹ Phú đang thay đổi công tác ghi chép nhật ký sản xuất từ thực hiện thủ công sang ứng dụng nhật ký điện tử và các nền tảng số trong quản lý sản xuất để phục vụ truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh đó, tại các địa phương có diện tích trồng bưởi da xanh lớn trong tỉnh Đồng Tháp như xã: Vĩnh Kim, Lương Hòa Lạc, Tân Thuận Bình, An Thạnh Thủy... nhà vườn tham gia các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất bưởi và doanh nghiệp xuất khẩu về truy xuất nguồn gốc, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như chất lượng nguồn nông sản xuất khẩu.

Tổ chức sản xuất và liên kết chuỗi giá trị

Trên địa bàn phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp hiện đã hình thành các tổ chức liên kết sản xuất như Hợp tác xã Mỹ Phong, Hội quán nông dân Mỹ Phú và Tổ hợp tác Bưởi da xanh Bình Thành - Bình Lợi. Từ khi lô bưởi da xanh đầu tiên được xuất khẩu đi Australia, số hộ trồng bưởi da xanh đăng ký tham gia hợp tác xã tăng lên góp phần đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo hình thức chuỗi liên kết giá trị.

Ông Đào Ngọc Thi (phải), Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp tham quan mô hình vườn bưởi đạt chuẩn VietGAP. (Ảnh: Hữu Chí - TTXVN)

Theo ông Đào Ngọc Thi, Chủ tịch Hội Nông dân phường Mỹ Phong, mặc dù bưởi da xanh Mỹ Phong đã được nhiều thị trường biết đến và đánh giá cao về chất lượng, nhưng khả năng tham gia vào thị trường xuất khẩu còn hạn chế.

Để khai thác tiềm năng của trái bưởi da xanh, Hội Nông dân xã tiếp tục phối hợp với Ban Chủ nhiệm Hội quán chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, hướng dẫn bà con sản xuất theo quy trình tiêu chuẩn VietGAP để đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu của đối tác. Đồng thời, Hội Nông dân sẽ kết hợp với các nhà khoa học, gắn kết với một số đơn vị xuất nhập khẩu để có thị trường tiêu thụ bền vững cho bà con trồng bưởi da xanh.

Việc áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP cùng với quy trình sản xuất sạch đã giúp nâng giá trị trái bưởi thêm 5.000-10.000 đồng/kg. Theo các nhà vườn trồng bưởi da xanh ở phường Mỹ Phong, hiện nay giá bưởi da xanh đang được các thương lái đến tận vườn thu mua với giá từ 25.000-35.000 đồng/kg tùy theo loại.

Theo bà Phạm Thị Ngọc Thạch, Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Blue Ocean (đơn vị xuất khẩu bưởi Đồng Tháp trực tiếp đầu tiên sang thị trường Australia) cho biết, thời gian tới, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu đạt chuẩn quốc tế, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp xây dựng thêm mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đáp ứng yêu cầu xuất khẩu; tăng cường liên kết với hợp tác xã và nông dân địa phương nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định, chất lượng cao và minh bạch về truy xuất nguồn gốc.

Vườn bưởi da xanh áp dụng công nghệ tưới phun, tiết kiệm nước. (Ảnh: Hữu Chí - TTXVN)

Ông Lê Chí Thiện, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, nhằm nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm trái bưởi da xanh, ngành nông nghiệp tỉnh đã tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung, đồng bộ; quản lý chặt chẽ mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu của thị trường nhập khẩu; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc… Đây là những điều kiện quan trọng và tiên quyết giúp ngành hàng trái cây nói chung cũng như trái bưởi da xanh nói riêng phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành với người sản xuất, bảo đảm đầu ra ổn định cho sản phẩm bưởi, tiếp tục phát huy vai trò kết nối thị trường, mở rộng thu mua, gắn bó lâu dài với người dân, góp phần xây dựng được chuỗi liên kết chặt chẽ, hài hòa lợi ích giữa các bên để ngành hàng bưởi có thể phát triển bền vững./.

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