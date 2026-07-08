Đồng Nai: Nhiều dự án lớn triển khai, tạo động lực tăng trưởng 2 con số

Kinh tế thành phố Đồng Nai tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, trong đó việc triển khai nhiều dự án hạ tầng công nghiệp, giao thông và khu đô thị quan trọng đã tạo động lực phát triển mới cho thành phố.

Tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai khóa 1, diễn ra ngày 8/7, bà Nguyễn Thị Hoàng-Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết: Tăng trưởng kinh tế GRDP của Đồng Nai 6 tháng đầu năm 2026 tăng 9,81%, (vượt 0,03 điểm % so với kịch bản của Ủy ban Nhân dân thành phố). Trong đó, nông lâm thủy sản tăng 4,86%; công nghiệp-xây dựng tăng 11,84%; dịch vụ tăng 8,57%; thuế sản phẩm tăng 8,3%.

Các ngành, lĩnh vực chủ yếu tiếp tục tăng trưởng tốt, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 12,67% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 223.000 tỷ đồng, tăng 16,56% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ du lịch hơn 2.270 tỷ đồng, đạt 50,5% kế hoạch năm.

Thu ngân sách 56.529 tỷ đồng, đạt 56% dự toán được giao, đạt 38% chỉ tiêu phấn đấu; kim ngạch xuất khẩu đạt 17,1 tỷ USD, tăng 17,6% so cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt 12,9 tỷ USD, tăng 20,3% so cùng kỳ. Cán cân thương mại duy trì xuất siêu 4,2 tỷ USD.

Thu hút vốn đầu tư trong nước đạt 852.534 tỷ đồng, đạt trên 532% so với kế hoạch năm 2026. Thu hút đầu tư nước ngoài FDI đạt khoảng 1,5 tỷ USD, đạt 50% kế hoạch năm. Có 4.548 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký trên 225.000 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Hoàng cho biết, trong nửa đầu năm 2026 thành phố Đồng Nai đã triển khai nhiều dự án lớn. Điển hình như Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Thuận Lợi có quy mô khoảng 1.500 ha, tổng mức đầu tư khoảng 30.500 tỷ đồng, được định hướng trở thành thành khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy mô lớn, tích hợp chăn nuôi-trồng trọt-chế biến theo chuỗi giá trị khép kín; đồng thời ứng dụng công nghệ cao, tự động hóa, số hóa trong quản lý sản xuất, kiểm soát dịch bệnh và truy xuất nguồn gốc.

Chuỗi Khu công nghiệp Nhơn Trạch tại Đồng Nai là trung tâm công nghiệp trọng điểm phía Nam. Nơi đây quy tụ đa dạng ngành nghề, đặc biệt thu hút nhiều tập đoàn lớn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao và kỹ thuật tiên tiến, thúc đẩy kinh tế vùng. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư 2 siêu dự án là Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (Khu Bắc và Khu Nam) tại xã Đại Phước với tổng quy mô hơn 1.900 ha, tổng vốn đầu tư gần 818.000 tỷ đồng. Mục tiêu xây dựng phân khu Đại Phước 1 trở thành Khu đô thị thông minh ven sông, khoa học và đổi mới sáng tạo, có vai trò động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội quy mô lớn của xã Đại Phước nói riêng và đô thị Nhơn Trạch, thành phố Đồng Nai nói chung.

Cùng với đó, trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố Đồng Nai triển khai đồng bộ nhiều dự án trọng điểm, chiến lược nhằm tạo dư địa phát triển mới và nâng cao năng lực kết nối vùng. Nhiều dự án giao thông quan trọng được khởi công hoặc đẩy nhanh tiến độ như cầu Mã Đà, đường Vành đai 4, đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh, đường 770B, nâng cấp các tuyến ĐT769, ĐT773.

“Thành phố tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai các dự án quốc gia trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, các tuyến giao thông kết nối sân bay và hệ thống logistics liên vùng, góp phần mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố,” bà Nguyễn Thị Hoàng cho biết.

Đặc biệt vào ngày 30/6/2026, thành phố Đồng Nai đã tổ chức khởi công 3 dự án hạ tầng trọng điểm và bàn giao mặt bằng cho 1 dự án quan trọng, gồm: Khởi công Dự án thành phần 1-Đầu tư xây dựng đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào-thuộc tuyến kết nối với đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh chiều dài 44,5km; tổng vốn đầu tư toàn tuyến gần 29.000 tỷ đồng.

Thành phố Đồng Nai đang trở thành tâm điểm kết nối giao thông lớn nhất phía Nam nhờ sở hữu nhiều tuyến đường cao tốc. Hệ thống hạ tầng chiến lược này không chỉ phục vụ sân bay Quốc tế Long Thành mà còn bứt phá năng lực liên kết vùng giữa Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Dự án thành phần 1-2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên thuộc dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận Đồng Nai, tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng; Dự án Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh-Dự án xây dựng đường Hương lộ 2 (đoạn từ QL51 đến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây), tổng vốn đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng; Lễ bàn giao mặt bằng phục vụ dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội những tháng cuối năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết tập trung thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Chương trình hành động của Ủy ban Nhân dân thành phố về phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết-Kỷ cương-Hiệu quả-Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại,” tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng thực hiện đến năm 2030; trong đó phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10%.

Các giải pháp được thành phố đề ra là: Huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, thu hút đầu tư vào công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, logistics, dịch vụ chất lượng cao; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công gắn với trách nhiệm người đứng đầu, cập nhật công khai số liệu giải ngân hàng ngày; lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị khu vực sân bay Long Thành; tập trung lập quy hoạch tổng thể thành phố Đồng Nai theo hướng tích hợp, hiện đại, xanh, thông minh, bền vững, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Cùng đó, thành phố tiếp tục thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống như công nghiệp chế biến, chế tạo, thương mại-dịch vụ, đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp giữ vững sản xuất, mở rộng xuất khẩu; trong đó, đẩy nhanh xây dựng hạ tầng 3 khu công nghiệp với quy mô hơn 2.300 ha và thành lập khu công nghệ số tập trung trong năm 2026 nhằm thu hút đầu tư, tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố./.

Đồng Nai điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, bảo đảm mục tiêu tăng 10% Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% đến 12% nhiệm kỳ 2025-2030, thành phố Đồng Nai đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; 23 chương trình, đề án và 46 công trình dự án trọng điểm.

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