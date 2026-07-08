VAMC và KOICA khởi động Dự án “Cải tiến Sàn giao dịch nợ tại Việt Nam”

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) hợp tác khởi động Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Cải tiến Sàn giao dịch nợ tại Việt Nam.”

Việc khởi động dự án là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa các định hướng hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ và phát triển thị trường mua bán nợ theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp, tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Theo ông Trần Trung Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC, sau hơn 13 năm hoạt động, VAMC đã có nhiều đóng góp tích cực trong xử lý nợ xấu và hỗ trợ cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng. Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Cải tiến Sàn giao dịch nợ tại Việt Nam” được kỳ vọng góp phần hiện đại hóa nền tảng giao dịch nợ, chuẩn hóa quy trình vận hành, nâng cao khả năng kết nối giữa các tổ chức tín dụng, nhà đầu tư, doanh nghiệp và các chủ thể tham gia thị trường.

Bên cạnh đầu tư công nghệ, việc chuẩn hóa, kết nối và khai thác hiệu quả dữ liệu về nợ xấu, tài sản bảo đảm và thông tin phục vụ định giá, đấu giá, xử lý nợ cũng là yếu tố then chốt để dự án phát huy hiệu quả.

Đại diện phía Hàn Quốc, ông Lee Jae-myeon, Tham tán Công sứ, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đánh giá, dự án là dấu mốc trong hợp tác tài chính giữa hai nước, trong bối cảnh quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực tăng trưởng mới, nơi công nghệ số và tài chính có sự giao thoa mạnh mẽ. Việc chia sẻ kinh nghiệm của Hàn Quốc trong xử lý nợ xấu và vận hành các nền tảng xử lý tài sản trực tuyến được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tăng tính minh bạch và hiệu quả của thị trường tài chính.

Trong khi đó Giám đốc Quốc gia KOICA tại Việt Nam và Giám đốc Ban Hợp tác quốc tế KAMCO kỳ vọng dự án sẽ góp phần xây dựng môi trường giao dịch nợ xấu minh bạch, hiệu quả hơn đồng thời củng cố hợp tác trong lĩnh vực tài chính giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Các đối tác cam kết phối hợp chặt chẽ, bám sát nhu cầu thực tiễn của Việt Nam để xây dựng hệ thống phù hợp với điều kiện thị trường Việt Nam, hướng tới khả năng vận hành ổn định, lâu dài sau khi dự án hoàn thành.

Việc khởi động Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Cải tiến Sàn giao dịch nợ tại Việt Nam” thể hiện nỗ lực của VAMC trong đổi mới hoạt động, tăng cường hợp tác quốc tế và từng bước nâng cao vai trò trong xử lý nợ xấu, phát triển thị trường mua bán nợ, hỗ trợ cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và ổn định hệ thống tài chính./.

Nghị quyết số 79-NQ/TW: Cơ hội VAMC từ “làm sạch bảng cân đối” đến dẫn dắt thị trường TS. Nguyễn Quốc Hùng cho rằng theo tinh thần Nghị quyết 79-NQ/TW, VAMC cần được nâng tầm từ vai trò “làm sạch” bảng cân đối kế toán sang vị thế dẫn dắt thị trường mua bán nợ minh bạch, chuyên nghiệp.