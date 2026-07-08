Thu ngân sách đạt 1.568,2 nghìn tỷ đồng, bằng 62% dự toán

Sáu tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 1.568,2 nghìn tỷ đồng, bằng 62% dự toán và tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu ngân sách Trung ương ước đạt khoảng 63,8% dự toán và thu ngân sách địa phương ước đạt khoảng 60,3%.

Đóng góp lớn nhất vào kết quả này là thu nội địa với 1.352,7 nghìn tỷ đồng, bằng 61,5% dự toán và tăng 16,5% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ các khoản thu mang tính chất đặc thù hoặc biến động (như tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, thu hồi vốn, cổ tức, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu-chi của Ngân hàng Nhà nước), số thu nội địa vẫn đạt đến 64,2% dự toán, tăng trưởng 27,2% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ ba khu vực sản xuất kinh doanh trọng điểm, thuế thu nhập cá nhân và các hoạt động xổ số kiến thiết.

Bên cạnh đó, thu từ dầu thô đạt 72,4% dự toán, tương đương mức tăng 26,1% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này có được ghi nhận từ diễn biến giá dầu thế giới với mức giá thanh toán bình quân 6 tháng đạt khoảng 94,97 USD/thùng, cao hơn 24,97 USD so với giá xây dựng dự toán. Bên cạnh đó, sản lượng khai thác đạt 4,26 triệu tấn, tương đương 53,3% dự toán. Ở lĩnh vực xuất nhập khẩu, số thu cân đối cũng ghi nhận kết quả khả quan khi đạt 66% dự toán năm, tăng trưởng 22,9% so với cùng kỳ.

Về chi ngân sách Nhà nước, tổng chi tiêu trong nửa đầu năm ước đạt 1.149,1 nghìn tỷ đồng, bằng 36,4% dự toán và xấp xỉ mức thực hiện của cùng kỳ.

Trong cơ cấu chi, chi đầu tư phát triển đạt khoảng 357,1 nghìn tỷ đồng, bằng 31,9% dự toán do Quốc hội quyết định, tăng 13,9% so với cùng kỳ. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 35,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Dù tỷ lệ này thấp hơn 0,5% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giá trị giải ngân tuyệt đối lại cao hơn đến 38,5 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, chi trả nợ lãi và chi thường xuyên cũng được kiểm soát chặt chẽ, lần lượt đạt 49,7% và 40,4% so với dự toán năm.

Nhằm chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh, ngân sách Trung ương đã thực hiện chi từ nguồn dự phòng, bao gồm cả nguồn kinh phí năm trước chuyển sang với tổng trị giá 24,8 nghìn tỷ đồng, để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm an ninh quốc phòng và xử lý các nhiệm vụ đột xuất.

Nhờ quản lý điều hành chặt chẽ, cân đối ngân sách Nhà nước luôn được đảm bảo ổn định, đồng thời công tác huy động vốn qua phát hành trái phiếu Chính phủ cũng đạt kết quả tích cực với 182,6 nghìn tỷ đồng được huy động tính đến cuối tháng 6, kỳ hạn bình quân đạt 9,36 năm và lãi suất phát hành bình quân ở mức ổn định 4,11% mỗi năm./.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách 10.042 tỷ đồng Sáu tháng đầu năm, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách Nhà nước 10.042 tỷ đồng, kiến nghị khác 28.663 tỷ đồng và 4.577.148 USD.