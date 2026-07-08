Cà Mau chủ động gỡ khó khăn, thúc giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 8/7, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Văn Bi, đại diện các sở, ban ngành tỉnh, các chủ đầu tư và hội nghị còn thực hiện trực tuyến tại 64 điểm cầu tại UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Văn Bi biểu dương và đánh giá cao những nhà thầu có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư cao hơn so với mức trung bình của tỉnh. Đồng thời, phê bình các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp, trong đó có 3 chủ đầu tư có mức giải ngân dưới 15% so với kế hoạch.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Văn Bi cũng đề nghị, các sở ngành, địa phương, chủ đầu tư phải bám sát nhiệm vụ, chỉ tiêu giải ngân hàng tháng, hàng quý... từ đó có kế hoạch thực hiện giải ngân đảm bảo theo tiến độ kế hoạch đề ra. Đẩy nhanh các giải pháp nâng cao chất lượng, tiến độ chuẩn bị đầu tư đối với các dự án ODA, các dự án giao thông. Đồng thời, giao Sở Xây dựng phối hợp với cơ quan chức năng chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định Luật Xây dựng năm 2025.

Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu các sở ngành, địa phương chủ đầu tư cần nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng. Tỉnh Cà Mau sẽ kiên quyết xử lý nghiêm những nhà thầu thiếu trách nhiệm làm chậm tiến độ công trình cũng như ảnh hưởng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công địa phương.

Cà Mau hiện có 48/76 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức trung bình của tỉnh. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Theo lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, năm 2026 tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh hơn 10.035 tỷ đồng, trong đó có 2.561 tỷ đồng vốn năm 2025 chuyển sang năm 2026, tỉnh đã phân bổ gần 7.000 tỷ đồng, số vốn còn lại đang tiếp tục phân bổ chủ yếu trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Đức Thánh, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau cho biết, toàn tỉnh có 76 chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công, trong đó có 48 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung của tỉnh, còn lại ở mức trung bình và một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp. Tính đến 30/6, tỉnh đã giải ngân trên 3.068 tỷ đồng, đạt 30,6% so với kế hoạch, cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Cũng theo ông Nguyễn Đức Thánh, tuy tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh cao hơn so với mức bình quân chung của cả nước nhưng tình hình triển khai các công trình trên địa bàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhất định làm ảnh hưởng tiến độ giải ngân.

Nguyên nhân chính ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chủ yếu các dự án được bố trí vốn lớn nhưng triển khai chậm, công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục còn kéo dài, các quy định mới của pháp luật về xây dựng còn nhiều phát sinh ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn.

Theo Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau Tăng Vũ Em, thời gian qua trung tâm quyết liệt theo dõi sát và phối hợp với các địa phương có dự án đi qua để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, hiện nay một số dự án vẫn còn vướng mặt bằng như: Dự án xây dựng tuyến đường Vành đai (phường Bạc Liêu), Dự án xây dựng kè chống ngập dọc tuyến Quốc lộ 1A, Dự án xử lý xói lở và gia cố lòng sông thị trấn Gành Hào (xã Gành Hào)…

Công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau 1.200 giường được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo tỷ lệ giải ngân. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Hiện trung tâm huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương có dự án đi qua để tăng cường hỗ trợ nhằm đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tại xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, tính đến thời điểm hiện tại tỷ lệ giải ngân vốn ở địa phương đạt trên 44%, cao hơn mức giải ngân chung của tỉnh 13%. Đây là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, UBND xã cùng sự hỗ trợ ngành chức năng tỉnh Cà Mau.

Ông Ngô Minh Toại, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Phan Ngọc Hiển cho biết, thời gian tới xã phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư để xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng ngay từ bước đầu chuẩn bị đầu tư dự án, chủ động tháo gỡ các vướng mắc thuộc thẩm quyền, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng các dự án đang triển khai thi công. Đồng thời, địa phương luôn đồng hành cùng đơn vị thi công nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh của các dự án đang thực hiện nhằm thúc đẩy tiến độ công trình và đẩy nhanh các thủ tục giải ngân vốn đầu tư công ở địa phương./.

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