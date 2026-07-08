Xã hội

Bắc Ninh hoàn thành phương án xử lý toàn bộ cơ sở nhà, đất dôi dư

Bắc Ninh thành lập nhóm hỗ trợ trực tiếp, trực tuyến hướng dẫn địa phương hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra hiện trạng tài sản, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư.

Đồng Thúy
Nhiều trụ sở dôi dư, bỏ không tại các địa phương sau khi sáp nhập. (Ảnh minh họa: Nguyễn Nam/TTXVN)
Nhiều trụ sở dôi dư, bỏ không tại các địa phương sau khi sáp nhập. (Ảnh minh họa: Nguyễn Nam/TTXVN)

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đến nay tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng phương án xử lý đối với toàn bộ cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tài sản công, tránh hư hỏng, xuống cấp và lãng phí.

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, toàn tỉnh có 1.003 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý. Để đẩy nhanh tiến độ, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch xử lý đối với tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả hoặc sử dụng không đúng mục đích; đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo việc quản lý, khai thác, sử dụng tài sản công sau sắp xếp.

Sở Tài chính được giao thành lập các nhóm hỗ trợ trực tiếp và trực tuyến nhằm hướng dẫn địa phương hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra hiện trạng tài sản, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý.

Đến nay, Sở Tài chính đã trực tiếp hỗ trợ 20 xã, phường hoàn thiện hồ sơ xử lý tài sản và thành lập các tổ công tác hỗ trợ 68/99 xã, phường rà soát hiện trạng, hoàn thiện hồ sơ xử lý nhà, đất dôi dư.

Đến ngày 30/4, căn cứ nhu cầu tiếp nhận tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tỉnh đã xử lý 433 cơ sở nhà, đất dôi dư bằng hình thức giao, điều chuyển để tiếp tục quản lý, sử dụng. Trong đó, 39 cơ sở được bố trí làm trụ sở làm việc, 18 cơ sở phục vụ hoạt động sự nghiệp, 66 cơ sở làm cơ sở giáo dục, 13 cơ sở phục vụ y tế, 241 cơ sở làm nhà văn hóa thôn, tổ dân phố và 56 cơ sở phục vụ các công trình công cộng khác.

Đối với 570 cơ sở nhà, đất dôi dư còn lại, Sở Tài chính đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chuyển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các chi nhánh để quản lý, xử lý, khai thác theo quy định; trong đó có 128 cơ sở do các cơ quan Trung ương chuyển giao về địa phương.

Đến ngày 25/6, toàn bộ 570 cơ sở này đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt phương án xử lý. Cụ thể, 444 cơ sở được phê duyệt phương án quản lý, khai thác theo Nghị định số 108/2024/NĐ-CP của Chính phủ; 53 cơ sở được xử lý theo điểm g khoản 7 Điều 37 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP (xử lý tài sản tại các điểm trường vùng sâu, vùng xa); 19 cơ sở được giao cho các đơn vị quản lý, sử dụng; 48 cơ sở chuyển giao UBND các xã, phường quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai; 4 cơ sở chuyển mục đích sử dụng đất và 2 cơ sở thực hiện thu hồi đất, giao đất để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Như vậy, toàn bộ 570 cơ sở nhà, đất dôi dư còn lại trên địa bàn tỉnh đã có phương án xử lý theo quy định.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, thời gian tới, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sẽ phối hợp các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch quản lý, khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất được giao; các địa phương khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch tại các vị trí nhà, đất dôi dư, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Cùng với đó, tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công sau sắp xếp và kiến nghị Quốc hội xem xét cơ chế đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác quỹ nhà, đất công dôi dư gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực tài sản công./.

(TTXVN/Vietnam+)
#tài sản công #Bắc Ninh #xử lý đất đai #quản lý tài sản #phát triển kinh tế #cơ sở nhà đất #quy hoạch Bắc Ninh
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