Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn các ngành pháp luật, sức khỏe và giáo viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật, sức khỏe và giáo viên năm 2026.

Cụ thể, theo Quyết định số 1961/QĐ-BGDĐT, điểm sàn đối với chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật năm 2026 là 20 điểm.

Theo Quyết định số 1962/QĐ-BGDĐT, điểm sàn chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề trình độ đại học năm 2026 từ 18 đến 22 điểm.

Cụ thể như sau: Các ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt là 22 điểm; Y học cổ truyền, Dược học là 20 điểm; Các ngành: Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng là 18 điểm.

Theo Quyết định số 1963/QĐ-BGDĐT, điểm sàn đối với chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học, cao đẳng năm 2026 từ 17 đến 20 điểm.

Cụ thể, điểm sàn ngành sư phạm trình độ đại học là 20 điểm; riêng đối với các chương trình đào tạo Giáo dục thể chất, ngành Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật là 19 điểm đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa, các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Điểm sàn ngành sư phạm Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng là 17 điểm đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa.

Điểm sàn là mức điểm tổ hợp gồm 3 bài thi, môn thi theo thang điểm 30, không tính điểm cộng, điểm ưu tiên.

Đây là mức điểm tối thiểu để các cơ sở giáo dục được nhận hồ sơ xét tuyển.

Việc áp dụng điểm sàn đối với ngành sức khoẻ và sư phạm đã được thực hiện nhiều năm qua. Năm nay là năm đầu tiên có quy định về điểm sàn khối ngành pháp luật./.

Gần 113.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trong ngày đầu tiên Trong ngày đầu tiên, đã có 112.857 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo với tổng số 652.703 nguyện vọng.