Nhanh chóng bắt giữ đối tượng giết người tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 8/7, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án giết người xảy ra tại phường Hiệp Bình, bắt giữ nghi phạm chỉ sau 3 giờ kể từ khi xác định được danh tính nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, ngày 3/7, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ đựng trong bao tải, đang trong quá trình phân hủy, trôi dạt vào khu vực bờ kè phía sau Công ty May Sài Gòn 3 (phường Hiệp Bình) và trình báo cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm, thu thập dấu vết, xác minh danh tính nạn nhân và triển khai các biện pháp truy xét để làm rõ vụ án.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an tập trung rà soát hiện trường, truy vết, xác minh nhân thân nạn nhân, rà soát các mối quan hệ và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để bắt đối tượng gây án.

Song song với công tác điều tra, lực lượng công an phát động người dân tích cực cung cấp thông tin, tố giác tội phạm và phối hợp trong quá trình xác minh vụ án. Từ nhiều nguồn tin có giá trị do quần chúng cung cấp, Cơ quan điều tra nhanh chóng khoanh vùng, xác định đối tượng nghi vấn. Qua xác minh, nạn nhân được xác định là chị K.T.H (sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú thành phố Cần Thơ, cư trú tại phường Bình Hòa).

Chỉ sau 3 giờ kể từ khi xác định được danh tính nạn nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) đã làm rõ đối tượng gây án là Thạch Kim Thái (sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú thành phố Cần Thơ, hiện cư trú tại phường Bình Hòa).

Tại Cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông trong quá trình chung sống với nạn nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ các tình tiết liên quan và xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

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