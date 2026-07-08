Đồng Tháp: Triệt phá điểm cá độ bóng đá mùa World Cup

Ngày 8/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại xã Cái Bè với tổng số tiền đánh bạc ước tính hơn 1,3 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố 2 bị can về tội tổ chức đánh bạc; khởi tố 8 bị can về tội đánh bạc.

Tụ điểm cá độ bóng đá này do Phan Thanh Khiết (sinh năm 1975, ngụ xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp) cầm đầu. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện vào đầu tháng 6 năm 2026, Phan Thanh Khiết nhận trang cá cược bóng đá qua không gian mạng từ Lê Văn Dũng (sinh năm 1984, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) để lấy 2 trang cá cược bóng đá. Mỗi tài khoản Dũng giao cho Khiết có 8.000 điểm. Mỗi điểm Khiết và Dũng quy ước là 40.000 đồng (8.000 điểm tương đương 320.000.000 đồng).



Sau khi nhận tài khoản đánh bạc từ Dũng giao, Khiết đăng nhập vào 2 trang cá độ bóng đá và tổ chức cho các con bạc đánh bạc bằng hình thức nhắn tin, điện thoại hoặc trực tiếp đến nhà gặp Khiết đặt cược các trận bóng đá của giải World Cup 2026. Từ ngày 11/6/2026 đến ngày 27/6/2026, các đối tượng đặt cược với số tiền ước tính hơn 1,3 tỷ đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an còn phát hiện Khiết đang tổ chức cho 4 đối tượng đánh bài ăn thua bằng tiền.



Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố 2 bị can Phan Thanh Khiết và Lê Văn Dũng về tội tổ chức đánh bạc; khởi tố 8 bị can về tội đánh bạc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục xác minh làm rõ 12 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc còn lại trong vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

Triệt phá một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn với giao dịch gần 195 tỷ đồng Các đối tượng tổ chức hoạt động theo mô hình nhiều cấp, nhiều "đại lý". Sau khi được cấp tài khoản cá độ từ tuyến trên, các đối tượng tiếp tục tạo tài khoản cấp dưới để giao cho người khác tham gia.

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