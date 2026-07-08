Hà Nội: Xét xử đường dây nhận hối lộ hàng tỷ đồng cấp phép hành nghề y, dược

Ngày 8/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 16 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ để ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua lỗi vi phạm để cấp phép hành nghề y, dược tư nhân xảy ra tại Sở Y tế thành phố Hà Nội.

Trong số 16 bị cáo, có 11 bị cáo nguyên là cán bộ của Sở Y tế thành phố Hà Nội, trong đó có 8 bị cáo thuộc Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân - Sở Y tế thành phố Hà Nội, gồm Tô Tử Anh (sinh năm 1962, cựu Phó Trưởng phòng), Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1970, Trưởng phòng), Trần Thị Bạch Tuyết (sinh năm 1972, Phó Trưởng phòng), Đỗ Thị Hương (sinh năm 1988, chuyên viên), Nguyễn Thị Huy (sinh năm 1968, cán bộ), Vũ Việt Phong (sinh năm 1972, cán bộ), Đỗ Đình Long (sinh năm 1995, chuyên viên), Vũ Thị Bích Ngọc (sinh năm 1962, cán bộ hưu trí); 3 bị cáo khác thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội gồm Ngô Thị Hồng Phương (sinh năm 1969, chuyên viên Văn phòng), Nguyễn Đình An (sinh năm 1985, nhân viên Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội), Đỗ Doãn Tiến (sinh năm 1977, lái xe).

Năm bị cáo còn lại trong vụ án này gồm: Nguyễn Thị Bích (sinh năm 1984, trú tại xã Thuận An, Hà Nội), Bùi Lan Anh (sinh năm 1985, dược sỹ, trú tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội), Trần Thị Chiến (sinh năm 1988, trú phường Xuân Phương, Hà Nội), Nguyễn Thị Thu Hoài (sinh năm 1978, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội), Nguyễn Thị Hải Yến (sinh năm 1975, thường trú tại Phúc Lợi, Hà Nội).

Trong số đó, 9 bị cáo: Nguyễn Thị Huy, Tô Tử Anh, Nguyễn Văn Đức, Trần Thị Bạch Tuyết, Đỗ Đình Long, Đỗ Doãn Tiến, Vũ Việt Phong, Đỗ Thị Hương, Ngô Thị Hồng Phương bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354 - Bộ luật Hình sự. Bảy bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” theo quy định tại Điều 365 - Bộ luật Hình sự.

Trong 16 bị cáo, có 5 bị cáo bị tạm giam, 11 bị cáo được tại ngoại.

Khoảng 10 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội công bố tại phiên tòa, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân trực thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội thành lập các đoàn trực tiếp đi thẩm định, kiểm tra, hậu kiểm tại cơ sở tư nhân về việc cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh, cấp bổ sung các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP), Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) và cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Thời điểm này, nhiều cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội thiếu các điều kiện, tiêu chuẩn hoạt động, hành nghề nhưng vẫn muốn được cấp các Giấy chứng nhận và Giấy phép trên theo quy định.

Đại diện các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân đã chủ động liên hệ với các đối tượng môi giới làm dịch vụ xin cấp các Giấy chứng nhận và Giấy phép trên với giá dao động từ 15-20 triệu đồng/1 Giấy chứng nhận GPP, từ 30-50 triệu đồng/1 Giấy chứng nhận GDP và từ 60-70 triệu đồng/1 Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Các đối tượng môi giới móc nối, liên hệ, với cán bộ của Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân để đưa tiền và thỏa thuận “tạo điều kiện,” hướng dẫn cách khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua lỗi vi phạm để các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân được cấp phép nhanh.

Bằng cách làm trên, trong thời gian từ năm 2019 đến 2024, một số cá nhân là lãnh đạo Phòng, nguyên lãnh đạo Phòng và một số chuyên viên, cán bộ tại Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân Sở Y tế Hà Nội đã có hành vi nhận hối lộ nhằm “tạo điều kiện,” hướng dẫn cách khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua lỗi vi phạm trong hoạt động thẩm định cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn GPP, GDP và cấp Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh.

Tổng số tiền các bị cáo nhận hối lộ là hơn 3,8 tỷ đồng.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Huy trực tiếp nhận tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng để tạo điều kiện bỏ qua lỗi vi phạm, ghi giảm số lỗi, cấp phép nhanh cho 258 cơ sở bán lẻ thuốc; Đỗ Đình Long đã trực tiếp nhận tổng số tiền gần 320 triệu đồng để tạo điều kiện bỏ qua lỗi vi phạm, ghi giảm số lỗi, cấp phép nhanh cho 56 cơ sở bán lẻ thuốc./.

Điều tra bổ sung vụ nhận hối lộ cấp phép hành nghề y, dược tại Sở Y tế Hà Nội Ngày 29/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 16 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ khi cấp phép hành nghề y, dược tư nhân xảy ra tại Sở Y tế thành phố Hà Nội.

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