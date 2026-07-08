Bắt nhóm đối tượng lừa bán hàng giả thu lợi hàng tỷ đồng tại Vĩnh Long

Ngày 8/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Vĩnh Long) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng bán hàng gia dụng giả thu lợi hàng tỷ đồng.

Các đối tượng bị khởi tố, tạm giam gồm: Nguyễn Văn Quỳnh (sinh năm 1992) và Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1992) cùng ngụ tỉnh Ninh Bình; Lê Thị Hương (sinh năm 1994, ngụ thành phố Đồng Nai); Trần Phúc Cường (sinh năm 1990, ngụ thành phố Hà Nội); Nguyễn Thu Phương (sinh năm 1992, ngụ tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Viết Nông (sinh năm 1988, ngụ tỉnh Hà Tĩnh).

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát hình sự nhận được nhiều phản ánh của người dân và tiến hành xác minh một nhóm đối tượng thường tổ chức các chương trình giới thiệu, khuyến mại hàng gia dụng có dấu hiệu gian lận bán sản phẩm kém chất lượng với giá cao.

Sau khi thu thập tài liệu chứng cứ, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp cùng Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an các địa phương phía Nam tiến hành đồng loạt bắt giữ các đối tượng liên quan nói trên.

Quá trình khám xét, Cơ quan Công an thu giữ 492 thùng hàng chứa nhiều loại đồ gia dụng, 5.819 bếp điện, nồi cơm điện cùng nhiều tang vật khác phục vụ công tác điều tra. Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định, từ đầu năm 2026 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng này đã mua các loại bếp điện, nồi cơm điện, nước giặt, dây dẫn gas và nhiều mặt hàng gia dụng xuất xứ từ Trung Quốc, có giá rẻ.

Các đối tượng lựa chọn địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, người dân còn hạn chế trong việc tiếp cận thông tin để tổ chức phát phiếu tặng quà, giới thiệu sản phẩm, khuyến mại nhằm thu hút đông người mua hàng. Lợi dụng tâm lý muốn nhận quà tặng và mua hàng giá ưu đãi, các đối tượng quảng cáo sai sự thật, thổi phồng chất lượng sản phẩm để bán các mặt hàng gia dụng với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực tế.

Theo điều tra, mỗi bếp điện, nồi cơm điện, các đối tượng mua từ 240.000- 340.000 đồng, sau đó bán lại với giá trị cao gấp nhiều lần là 2,5 triệu đồng/sản phẩm. Bằng thủ đoạn đó, các đối tượng đã bán gần 10.000 sản phẩm cho người dân tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt tại khu vực Tây Nam Bộ, thu lợi bất chính số tiền hàng tỷ đồng.

Trên cơ sở điều tra, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Vĩnh Long) đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt 6 bị can nói trên.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Vĩnh Long) đề nghị người dân tại các địa phương đã mua các sản phẩm của nhóm đối tượng này khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (địa chỉ số 180, khóm Thanh Hưng, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) hoặc điều tra viên Nguyễn Long Khôi (điện thoại 0907.752.009) để cung cấp thông tin, tài liệu, hóa đơn, chứng từ (nếu có) và phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô lớn Lợi dụng nhu cầu sử dụng các sản phẩm yến chưng sẵn, các đối tượng tổ chức sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu "Mina Nest" và "Gold Nest" trên nền tảng mạng xã hội nhằm thu lợi bất chính.

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