Quảng Ngãi: Thiếu ATM, người dân vùng cao khó nhận trợ cấp qua tài khoản

Chủ trương chi trả trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản ngân hàng đang được triển khai đồng bộ trên cả nước, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm công khai, minh bạch trong thực hiện chính sách.

Tuy nhiên, tại xã Ba Vì (Quảng Ngãi), hàng trăm người dân vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khoản trợ cấp hàng tháng chỉ vì địa phương chưa có... cây ATM.

Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải sớm hoàn thiện hạ tầng ngân hàng tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, bảo đảm người dân được thụ hưởng chính sách an sinh xã hội một cách thuận tiện, kịp thời.

Khi trợ cấp “vướng”... cây ATM

Xã Ba Vì được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Ba Vì, Ba Tiêu và Ba Ngạc (huyện Ba Tơ cũ). Sau sắp xếp, địa phương có diện tích tự nhiên 125,4km2, quy mô dân số hơn 11.370 người; trong đó hơn 85% là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua thống kê, toàn xã hiện có hơn 670 đối tượng thuộc diện hưởng chính sách (người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm chính sách khác), với tổng kinh phí chi trả hàng tháng lên đến hàng tỷ đồng. Trong số này, hơn 50% đã đăng ký nhận trợ cấp thông qua tài khoản ngân hàng.

Đáng chú ý, mặc dù số lượng người hưởng trợ cấp qua tài khoản ngân hàng trên địa bàn khá lớn nhưng đến nay tại khu vực trung tâm xã vẫn chưa được đầu tư lắp đặt máy ATM.

Ông Phạm Văn Lộc (78 tuổi), trú thôn Ba Lăng (Quảng Ngãi) không thể trực tiếp đi rút tiền vì tuổi cao, sức yếu. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Thiếu hạ tầng giao dịch nên mỗi khi đến kỳ nhận trợ cấp, nhiều trường hợp phải trực tiếp hoặc nhờ người thân đưa đến xã Ba Tơ (huyện Ba Tơ cũ), cách nơi ở từ 25-32km tùy khu vực mới có thể rút được tiền.

Điều này không chỉ gây bất tiện trong quá trình tiếp cận chính sách mà còn làm phát sinh chi phí đi lại, tốn kém thời gian và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là đối với người lớn tuổi.

Thôn Ba Lăng là một trong các thôn có nhiều người đang hưởng các chế độ an sinh xã hội. Ông Phạm Văn Lộc (78 tuổi) lặng lẽ ngồi trước hiên căn nhà sàn nhỏ.

Tuổi cao, đôi mắt đã mờ nên việc tự mình vượt quãng đường hàng chục km để rút tiền trợ cấp là điều vượt quá khả năng của ông. Mỗi khi tiền được chuyển vào tài khoản, ông lại phải nhờ con cái đi rút giúp.

Những hôm cần tiền gấp mà người thân có việc bận hoặc vắng nhà, ông đành cầm điện thoại ra tiệm tạp hóa nhờ họ chuyển khoản hộ để đổi lấy tiền mặt, chấp nhận mất thêm một khoản phí cho mỗi lần giao dịch.

Khoản phí không lớn, nhưng việc phải liên tục phụ thuộc vào người khác khiến ông cảm thấy rất bất tiện.

Ông Phạm Văn Mê (68 tuổi) là đối tượng bảo trợ xã hội, mỗi tháng nhận 1 triệu đồng tiền trợ cấp. Ngoài ra, với tư cách là thân nhân liệt sĩ, ông được hỗ trợ thêm 1,4 triệu đồng tiền thờ cúng mỗi năm.

Ông Mê bộc bạch, trước đây còn khỏe thì theo con cháu xuống dưới đó rút tiền trợ cấp, nhưng nay thường hay đau ốm, sức yếu nên chỉ quanh quẩn ở nhà, không đi xa được. Không biết dùng điện thoại thông minh hay ứng dụng ngân hàng, mọi giao dịch ông đều phải nhờ con cháu hỗ trợ...

Sớm lấp khoảng trống

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ba Vì Thành Minh Thuận thông tin, việc chi trả trợ cấp qua tài khoản ngân hàng thời gian qua đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần đổi mới phương thức thực hiện chính sách an sinh xã hội theo hướng hiện đại, công khai và minh bạch.

Với hơn 85% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số, việc tiếp cận khoản trợ cấp qua tài khoản ngân hàng còn nhiều hạn chế. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Cũng theo ông Thuận, hình thức chi trả không dùng tiền mặt giúp rút ngắn thời gian, giảm áp lực trong khâu tổ chức, hạn chế sai sót, thất thoát; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, theo dõi và đối soát dữ liệu.

Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương chuyển đổi số của Đảng và Nhà nước, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại. Tuy nhiên, việc tiếp cận hình thức chi trả này vẫn còn gặp không ít khó khăn.

Qua nhiều đợt tiếp xúc cử tri, người dân liên tục phản ánh những vướng mắc trong việc tiếp cận dịch vụ ngân hàng khi thực hiện nhận trợ cấp qua tài khoản.

Nguyện vọng lớn nhất của bà con là các ngân hàng thương mại sớm khảo sát, đầu tư hạ tầng giao dịch tại địa phương, nhất là lắp đặt máy ATM hoặc có những giải pháp linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn...

Anh Phạm Văn Kí, chuyên viên Phòng Văn hóa-Xã hội xã Ba Vì cho hay, trước thực trạng trên, Ủy ban Nhân dân xã đã ký hợp đồng với Bưu điện Ba Tơ (tổ chức dịch vụ chi trả) để thực hiện việc chi trả tại nhà cho các trường hợp đặc biệt như già yếu, neo đơn, không thể đi lại... ở 3 thôn: Krên Viôlăk và Giá Vực.

Anh Ký cho biết thêm, mức chi phí chi trả cho tổ chức dịch vụ chi trả được bố trí theo quy định tại Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 0,8% trên tổng số tiền trợ cấp thực chi hàng năm, đối với khu vực nông thôn thuộc miền núi (xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) do Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt theo từng giai đoạn.

“Việc hoàn thiện hạ tầng dịch vụ ngân hàng không chỉ giúp người dân tiếp cận nguồn trợ cấp thuận tiện, an toàn, giảm chi phí đi lại, mà còn là yếu tố then chốt để chủ trương chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thực chất, bảo đảm quá trình chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, bao trùm và không để bất kỳ người dân nào bị bỏ lại phía sau,” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ba Vì Thành Minh Thuận nói./.

Thanh Hóa chính thức chi trả an sinh xã hội qua tài khoản từ ngày 1/7 Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân hưởng các chính sách an sinh xã hội ở Thanh Hóa sẽ nhận chế độ qua tài khoản ngân hàng thay cho hình thức nhận tiền mặt như trước đây.