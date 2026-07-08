Oxford Economics: Kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều rủi ro trong nửa cuối năm 2026

Kinh tế toàn cầu được dự báo có thể phục hồi trong nửa cuối năm 2026 nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều biến số, trong đó giá năng lượng, căng thẳng thương mại, diễn biến của thị trường trí tuệ nhân tạo (AI) và chính sách tiền tệ là những yếu tố có thể chi phối triển vọng tăng trưởng.



Trong báo cáo mới công bố ngày 8/7, Oxford Economics dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong 6 tháng cuối năm có thể đạt tốc độ thường niên 3,1%, cao hơn mức 1,6% của nửa đầu năm.

Theo tổ chức này, nếu giá dầu duy trì ở mức thấp hơn, áp lực lạm phát sẽ giảm, thu nhập thực tế của người dân được cải thiện và tạo điều kiện để các ngân hàng trung ương tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.



Tuy nhiên, Oxford Economics cho rằng triển vọng trên phụ thuộc nhiều vào diễn biến tại Trung Đông. Theo chuyên gia kinh tế trưởng Ryan Sweet, nếu những bất ổn tại khu vực này khiến nguồn cung dầu bị gián đoạn, thế giới có thể phải đối mặt với một cú sốc năng lượng mới, kéo theo lạm phát gia tăng, điều kiện tài chính thắt chặt hơn và chuỗi cung ứng công nghệ, đặc biệt là ngành AI, chịu nhiều sức ép.



Oxford Economics dự báo trong kịch bản tích cực, giá dầu Brent sẽ dao động quanh mức trên 70 USD/thùng. Trong khi đó, một số tổ chức tài chính đưa ra dự báo thận trọng hơn. Morgan Stanley cho rằng giá dầu có thể tăng lên khoảng 90 USD/thùng vào cuối năm, còn Ngân hàng Thế giới dự báo giá Brent bình quân năm 2026 ở mức khoảng 94 USD/thùng và hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống còn 2,5%.​



Nhà máy lọc dầu ở Dammam, Saudi Arabia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bên cạnh rủi ro về năng lượng, căng thẳng thương mại tiếp tục là yếu tố đáng quan ngại. Mỹ dự kiến điều chỉnh chính sách thuế quan từ cuối tháng 7, trong khi Liên minh châu Âu (EU) đang mở hơn 50 cuộc điều tra phòng vệ thương mại đối với hàng hóa Trung Quốc và chuẩn bị công bố chiến lược an ninh kinh tế mới vào tháng 9. Theo Oxford Economics, các biện pháp này có thể làm gia tăng chi phí của chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.



Một rủi ro khác được nhấn mạnh là thị trường AI. Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) cảnh báo sự bùng nổ của lĩnh vực này đang dựa nhiều vào nguồn tín dụng tư nhân ít được kiểm soát. Oxford Economics ước tính nếu cổ phiếu công nghệ Mỹ giảm 25% trong một năm, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm tới có thể thấp hơn khoảng 1,1 điểm phần trăm so với kịch bản cơ sở.



Ngoài ra, các quyết định lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn cùng diễn biến của kinh tế châu Âu, đặc biệt tại Đức, cũng sẽ là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế toàn cầu trong những tháng cuối năm. Dù vậy, Oxford Economics cho rằng năng suất lao động được cải thiện nhờ AI và khả năng phục hồi của kinh tế châu Âu vẫn có thể trở thành động lực hỗ trợ tăng trưởng nếu các rủi ro trên được kiểm soát./.

Dự báo kinh tế thế giới: Triển vọng tăng trưởng vẫn trong chiều đi xuống Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế toàn cầu chỉ đạt mức tăng trưởng 2,5% trong năm nay, thấp hơn so với mức 2,9% của năm trước, trong khi lạm phát dự báo sẽ ở mức 4%.