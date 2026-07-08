Top 100 doanh nghiệp đóng góp hơn 1.250 tỷ USD cho nền kinh tế Hàn Quốc

Đóng góp kinh tế của 100 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất Hàn Quốc trong năm 2025 đã vượt 1.730 nghìn tỷ won (1.250 tỷ USD), tăng 7,4% so với năm trước đó, trong bối cảnh doanh thu và lợi nhuận dành cho cổ đông đều cải thiện mạnh.

Theo Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, đây là kết quả khảo sát do CEO Score - Công ty nghiên cứu dữ liệu doanh nghiệp của Hàn Quốc, công bố ngày 8/7, dựa trên báo cáo kinh doanh của 100 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất trong số 500 doanh nghiệp hàng đầu năm 2026, không bao gồm doanh nghiệp nhà nước và các công ty tài chính.

Theo khảo sát, tổng mức đóng góp kinh tế của 100 doanh nghiệp đạt 1.731,2 nghìn tỷ won, tăng 118.700 tỷ won so với mức 1.612,5 nghìn tỷ won của năm trước. Chỉ số này phản ánh tổng giá trị kinh tế mà doanh nghiệp tạo ra thông qua các hoạt động sản xuất, kinh doanh và phân phối lợi ích cho các bên liên quan.

Trong năm 2025, tổng doanh thu của nhóm doanh nghiệp này đạt 2.290,8 nghìn tỷ won, tăng 8,3% so với năm trước. Tuy nhiên, tỷ lệ đóng góp kinh tế trên doanh thu giảm nhẹ từ 76,2% xuống còn 75,6%.

Xét theo từng doanh nghiệp, Samsung Electronics tiếp tục đứng đầu với mức đóng góp kinh tế đạt 177.200 tỷ won, tăng 12,5% so với năm trước. Xếp sau lần lượt là Hyundai Motor, Kia, LG Electronics, Hyundai Mobis, SK On, Hanwha, SK hynix, GS Caltex và SK Energy.

Theo cơ cấu phân bổ, các khoản thanh toán dành cho doanh nghiệp đối tác chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 1.405,7 nghìn tỷ won, tương đương 81,2% tổng đóng góp kinh tế. Tiếp theo là các khoản dành cho người lao động với 226.600 tỷ won, cổ đông 41.900 tỷ won, Chính phủ 30.600 tỷ won, các chủ nợ 24.900 tỷ won và các khoản đóng góp cho xã hội khoảng 1.400 tỷ won.

Đáng chú ý, khoản lợi ích dành cho cổ đông ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong các hạng mục phân phối giá trị. Tổng giá trị cổ tức đạt 30.700 tỷ won, tăng 12,1% so với năm trước. Trong khi đó, giá trị cổ phiếu quỹ bị hủy sau khi doanh nghiệp mua lại tăng tới 160,5%, từ 4.300 tỷ won lên 11.200 tỷ won.

Diễn biến này phản ánh xu hướng gia tăng các biện pháp nâng cao giá trị doanh nghiệp và lợi ích cổ đông, phù hợp với các chính sách của Chính phủ Hàn Quốc nhằm cải thiện quản trị doanh nghiệp và hỗ trợ thị trường chứng khoán.

Samsung Electronics cũng là doanh nghiệp dẫn đầu về mức hoàn trả cho cổ đông với tổng giá trị 14.200 tỷ won trong năm 2025, bao gồm 11.100 tỷ won chi trả cổ tức và khoảng 3.000 tỷ won thông qua việc hủy cổ phiếu quỹ. Đây là doanh nghiệp duy nhất trong nhóm 100 công ty có tổng giá trị hoàn trả cổ đông vượt mốc 10.000 tỷ won./.

Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng cao nhất trong hơn 5 năm Kinh tế Hàn Quốc đã tăng trưởng 1,8% trong quý 1/2026 so với quý trước, mức cao nhất trong hơn 5 năm qua, nhờ xuất khẩu tăng mạnh và nhu cầu nội địa duy trì ổn định.