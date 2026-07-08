Pháp hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 xuống 0,7%

Chính phủ Pháp ngày 7/7 đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 0,9% xuống còn 0,7%, phù hợp với dự báo của nhiều tổ chức kinh tế quốc tế và trong nước, trong bối cảnh tăng trưởng quý I thấp hơn kỳ vọng và xung đột tại Trung Đông tiếp tục tác động đến nền kinh tế.

Bộ trưởng Kinh tế Pháp Roland Lescure đã công bố quyết định trên tại cuộc họp của Ủy ban Cảnh báo tài chính công. Đây là lần thứ hai kể từ đầu năm, Chính phủ Pháp điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng, sau lần hạ từ 1% xuống 0,9% hồi giữa tháng 4.

Bộ Kinh tế Pháp cho biết việc điều chỉnh dự báo lần này dựa trên kết quả tăng trưởng của quý I thấp hơn dự kiến, triển vọng hoạt động kinh tế trong quý II chịu ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông, đồng thời áp dụng cách tiếp cận thận trọng đối với hai quý cuối năm.

Mức tăng trưởng 0,7% cũng là dự báo của Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế quốc gia Pháp (INSEE), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Ngân hàng trung ương Pháp thậm chí còn thận trọng hơn khi hạ dự báo xuống 0,5% trong báo cáo công bố hồi tháng 6.

Theo Bộ Kinh tế Pháp, lạm phát giảm trong tháng 6 và tiêu dùng có dấu hiệu phục hồi là những tín hiệu tích cực, song nhiều khả năng vẫn không đủ để đưa tăng trưởng cả năm lên mức 0,9% như dự báo trước đây. Bộ trưởng Roland Lescure khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm hỗ trợ hoạt động kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng.

Quyết định hạ dự báo tăng trưởng được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Pháp đang chịu sức ép lớn trong việc cân đối ngân sách. Tại cuộc họp của Ủy ban Cảnh báo tài chính công - cơ chế được thành lập năm 2025 để tăng cường giám sát tài khóa - Thủ tướng Sébastien Lecornu cùng các thành viên Chính phủ đã rà soát tình hình ngân sách sau khi công bố gói cắt giảm chi tiêu 6 tỷ euro (6,84 tỷ USD) hồi tháng 4.

Chính phủ Pháp vẫn đặt mục tiêu đưa thâm hụt ngân sách xuống còn 5% GDP trong năm 2026, song thừa nhận nhiệm vụ này sẽ khó khăn hơn do tăng trưởng kinh tế chậm lại và những tác động kéo dài từ xung đột tại Trung Đông.

Trong quý I, kinh tế Pháp giảm 0,1%, trong khi lạm phát từ mức 2,4% của tháng 5 đã giảm xuống còn 1,8% trong tháng 6./.

Tăng trưởng kinh tế: Khát vọng phát triển và bản lĩnh điều hành Mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% không chỉ là một chỉ tiêu kinh tế đơn thuần mà còn là phép thử đối với năng lực điều hành, khả năng phối hợp của cả hệ thống chính trị.

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