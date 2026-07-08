Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã sẵn sàng hoạt động

Đến thời điểm này, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã hoàn tất về nhân lực, trang thiết bị và phương án hoạt động, hơn 400 nhân viên y tế sẽ được luân phiên về làm việc tại đây.

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Đến thời điểm này, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã hoàn tất về nhân lực, trang thiết bị và phương án hoạt động. Hơn 400 nhân viên y tế sẽ được luân phiên về làm việc tại cơ sở Ninh Bình.

Đây là những bác sỹ, điều dưỡng đã được tuyển chọn từ 7 năm trước và đã làm việc tại cơ sở Hà Nội. Trong giai đoạn đầu, bệnh viện sẽ ưu tiên triển khai những chuyên khoa đang quá tải tại cơ sở Hà Nội.

Tiến sỹ Bác sỹ Quách Văn Kiên - Phụ trách Trung tâm Phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình:

"Trung tâm phẫu thuật tiêu hóa sẽ đảm nhiệm các mảng cấp cứu liên quan đến các bệnh lý tiêu hóa về chấn thương và cũng sẽ triển khai trong thời gian tới, những phẫu thuật, thủ thuật liên quan đến phẫu thuật tiêu hóa, cấp cứu cũng như là mổ phiên"

Trong giai đoạn đầu, các phẫu thuật tim mạch hoặc can thiệp tim mạch phức tạp sẽ hội chẩn với cơ sở Hà Nội hoặc ê kíp từ Hà Nội về hỗ trợ.

Bác sỹ Trần Hữu Nghị - Trung tâm Nội, Can thiệp tim mạch, Hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình

Đối với trung tâm tim mạch lồng ngực sẽ thực hiện các kỹ thuật điều trị nội khoa hoặc là hồi sức đối với các bệnh nhân nặng liên quan đến tim mạch lồng ngực và thực hiện các phẫu thuật cơ bản lồng ngực tại Ninh Bình. Đối với các trường hợp can thiệp hoặc phẫu thuật mà bắt buộc thực hiện tại chỗ mà bệnh nhân không thể di chuyển được thì bệnh viện cũng đã xây dựng tình huống. Bệnh nhân sẽ hồi sức cấp cứu tại đây và. Nhân lực sẽ cử ở cơ một xuống để phẫu thuật.

Bệnh viện được đầu tư trang thiết bị hệ thống máy móc hiện đại, công nghệ mới. Trong đó có 44 phòng mổ vô trùng hiện đại tích hợp hệ thống chẩn đoán hình ảnh tiên tiến. Giai đoạn đầu sẽ có 12 phòng mổ hoạt động, với 330 giường bệnh.

Phó giáo sư Tiến sỹ Bác sỹ Dương Đức Hùng- Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức:

"Một cái dịch vụ y tế được cấu thành bởi hai phần, một phần là chuyên môn. Và một phần là dịch vụ y tế thì về chuyên môn, với trang bị máy móc, thiết bị vật tư tiêu hao rất là hiện đại. Thậm chí những cái máy ở đây chúng tôi có là những thế hệ sau còn hiện đại hơn cơ sở Hà Nội được vận hành. Bởi các y bác sỹ có kinh nghiệm. Thì cái chất lượng dịch vụ y tế tại cơ sở Ninh Bình còn đỉnh hơn ở trên Hà Nội, đáp ứng được cái kỳ vọng của nhân dân…"

Lãnh đạo bệnh viện cũng cho biết, nếu nhu cầu người bệnh đông sẽ điều động thêm nhân lực, tăng số giường bệnh và đưa thêm phòng mổ vào hoạt động. Tại buổi làm việc với Bệnh viện Việt Đức, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan yêu cầu ngay sau khi khai trương phải đảm bảo đủ điều kiện phục vụ cho người dân tới khám và cấp cứu tại bệnh viện./.

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