Trung Quốc tăng dự trữ vàng 20 tháng liên tiếp

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, dữ liệu do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PboC - ngân hàng trung ương) vừa công bố cho thấy tính đến cuối tháng 6/2026, dự trữ vàng của nước này đạt 75,44 triệu ounce, tăng 480.000 ounce so với tháng trước đó, tiếp nối xu hướng tích lũy liên tục kéo dài suốt 20 tháng qua.

Trong nửa đầu năm nay, PboC đã đẩy mạnh hoạt động mua vàng hằng tháng. Theo đó, mức tăng trong giai đoạn từ tháng Một đến tháng Sáu liên tục gia tăng qua từng tháng, với tốc độ tăng mạnh hơn vào cuối kỳ.

Khi giá vàng quốc tế bước vào xu hướng giảm đi kèm với nhiều biến động, PboC đã gia tăng đáng kể nỗ lực thu mua. Riêng việc bổ sung 480.000 ounce trong tháng Sáu đã đánh dấu mức cao nhất trong vòng 16 tháng qua.

Theo phân tích của các chuyên gia tại công ty môi giới và giao dịch hợp đồng tương lai CITIC Futures, mặc dù giá vàng đã giảm đáng kể trong tháng 6/2026, nhưng PboC vẫn tiếp tục mua vàng cho thấy cơ sở lý luận cho chiến lược đa dạng hóa dự trữ vẫn không thay đổi.

Cùng với sức cầu bền bỉ đối với các quỹ ETF vàng tại châu Á, nền tảng hỗ trợ cho việc phân bổ vốn vào vàng trong trung và dài hạn vẫn được duy trì.

Hiện nay, các yếu tố hỗ trợ mang tính cấu trúc đối với vàng chủ yếu đến từ 3 khía cạnh: sự đa dạng hóa dự trữ của ngân hàng trung ương, nhu cầu phân bổ vốn vào vàng vật chất và vàng tài chính tại châu Á, cùng với hệ thống thanh toán và bù trừ vàng đang ngày càng hoàn thiện tại Hong Kong (Trung Quốc).

Công ty môi giới tài chính China Merchants Futures cũng cho rằng các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc gia tăng lượng nắm giữ, đó là áp dụng chiến lược “tăng mua khi giá giảm” mỗi khi giá vàng lao dốc.

Hơn nữa, những bất ổn về nền kinh tế Mỹ vẫn tiếp diễn do quá trình tinh chỉnh cơ chế chính sách nội bộ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng như tác động kìm hãm nhu cầu từ chi phí cao trong ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI), những yếu tố này sẽ tiếp tục tạo động lực hỗ trợ dài hạn cho giá vàng.

Một cuộc khảo sát của Hội đồng vàng thế giới cho thấy, các ngân hàng trung ương vẫn có ý định tiếp tục nắm giữ vàng, cùng với rủi ro liên quan đến đồng USD tăng lên, số lượng ngân hàng trung ương toàn cầu có kế hoạch cắt giảm phân bổ đồng USD lần đầu tiên vượt quá số lượng ngân hàng trung ương dự định tăng nắm giữ, trong khi vàng là tài sản được các ngân hàng trung ương lớn sẵn sàng nắm giữ nhiều nhất./.

Giá vàng quay đầu tăng nhẹ giữa lúc căng thẳng Trung Đông leo thang trở lại Chiều 8/7, giá vàng thế giới nhích lên 4.123,55 USD/ounce giữa căng thẳng Mỹ-Iran. Dù vậy, đà tăng vẫn bị kìm hãm trước áp lực từ đồng USD và tâm lý thận trọng chờ đợi biên bản cuộc họp của Fed.