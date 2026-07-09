Kinh tế

Kinh doanh

Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng trở lại trong tháng 5

Bộ Thương mại Mỹ cho hay tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ trong tháng Năm của Mỹ đạt 395,3 tỷ USD, tăng 3,3% so với tháng Tư.

Ngọc Quang
Quang cảnh cảng hàng hóa tại California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Quang cảnh cảng hàng hóa tại California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Sau 3 tháng giảm liên tiếp, thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong tháng 5 tăng mạnh lên 77,6 tỷ USD, mức cao nhất trong hơn một năm.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn số liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 7/7 cho hay tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ trong tháng Năm của Mỹ đạt 395,3 tỷ USD, tăng 3,3% so với tháng Tư. Mỹ nhập khẩu nhiều hơn các mặt hàng điện tử, bán dẫn, viễn thông và các thiết bị khác phục vụ xây dựng các trung tâm dữ liệu mới.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 3,2%, xuống còn 317,7 tỷ USD, đặc biệt giảm ở nông sản, kim loại trong khi xuất khẩu dầu thô và khí đốt tăng mạnh.

Sự kết hợp giữa nhập khẩu tăng mạnh và xuất khẩu giảm đã khiến thâm hụt thương mại trong tháng 5 tăng hơn 42% so với tháng trước đó.

Hãng tin Bloomberg nhận định có 2 yếu tố chính khiến nhập khẩu tăng mạnh là sự bùng nổ của làn sóng AI, trong đó kim ngạch nhập khẩu hàng hóa phục vụ trung tâm dữ liệu tăng 128 tỷ USD, và tâm lý của doanh nghiệp Mỹ tăng cường nhập khẩu trước để ứng phó với các biện pháp thuế quan dự kiến có hiệu lực từ ngày 25/7 và biến động địa chính trị do xung đột ở Trung Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)
#kinh tế Mỹ #kim ngạch nhập khẩu hàng hóa Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Trang sức vàng được bày bán tại cửa hàng ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc tăng dự trữ vàng 20 tháng liên tiếp

Tính đến cuối tháng 6/2026, dự trữ vàng của Trung Quốc đạt 75,44 triệu ounce, tăng 480.000 ounce so với tháng trước đó, tiếp nối xu hướng tích lũy liên tục kéo dài suốt 20 tháng qua.