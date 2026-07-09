Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng trở lại trong tháng 5

Sau 3 tháng giảm liên tiếp, thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong tháng 5 tăng mạnh lên 77,6 tỷ USD, mức cao nhất trong hơn một năm.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn số liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 7/7 cho hay tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ trong tháng Năm của Mỹ đạt 395,3 tỷ USD, tăng 3,3% so với tháng Tư. Mỹ nhập khẩu nhiều hơn các mặt hàng điện tử, bán dẫn, viễn thông và các thiết bị khác phục vụ xây dựng các trung tâm dữ liệu mới.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 3,2%, xuống còn 317,7 tỷ USD, đặc biệt giảm ở nông sản, kim loại trong khi xuất khẩu dầu thô và khí đốt tăng mạnh.

Sự kết hợp giữa nhập khẩu tăng mạnh và xuất khẩu giảm đã khiến thâm hụt thương mại trong tháng 5 tăng hơn 42% so với tháng trước đó.

Hãng tin Bloomberg nhận định có 2 yếu tố chính khiến nhập khẩu tăng mạnh là sự bùng nổ của làn sóng AI, trong đó kim ngạch nhập khẩu hàng hóa phục vụ trung tâm dữ liệu tăng 128 tỷ USD, và tâm lý của doanh nghiệp Mỹ tăng cường nhập khẩu trước để ứng phó với các biện pháp thuế quan dự kiến có hiệu lực từ ngày 25/7 và biến động địa chính trị do xung đột ở Trung Đông./.

Mỹ tìm khuôn khổ mới để quản lý cạnh tranh kinh tế với Trung Quốc Mỹ đã khởi động quá trình lấy ý kiến công chúng về việc thành lập Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung Quốc, nhằm quản lý quan hệ thương mại song phương và giảm thuế đối với một số mặt hàng không nhạy cảm.