Khánh Hòa nêu nguyên nhân chậm di dời Kho xăng dầu Vĩnh Nguyên

Giai đoạn 2014-2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có các văn bản kiến nghị Bộ Công Thương, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sớm di dời Kho xăng dầu Vĩnh Nguyên (do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Petrolimex Khánh Hòa quản lý). Thế nhưng, đến nay, việc di dời kho xăng vẫn chưa được thực hiện.

Thực trạng này khiến cho người dân địa phương bức xúc và nhiều lần kiến nghị đến cơ quan chức năng.

Ông Lương Thanh Hải thay mặt người dân Tổ dân phố Vĩnh Nguyên (phường Nha Trang) phản ánh người dân ở khu dân cư này hằng ngày phải chịu ô nhiễm do mùi xăng bốc lên. Xe ôtô vào tiếp nhận xăng dầu đậu dọc hai bên đường (khu vực đường cấm) gây cản trở việc tham gia giao thông của người dân, nhất là học sinh.

Đáng lo ngại hơn, nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy luôn hiện hữu. Chỉ cần xảy ra sự cố rò rỉ hoặc cháy nổ sẽ tiềm ẩn hậu quả rất nghiêm trọng đối với người dân sinh sống xung quanh.

Người dân nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng di dời kho xăng này nhưng vẫn chưa được thực hiện.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên TTXVN, kho xăng dầu Vĩnh Nguyên nằm sát tuyến đường Trần Phú, trục giao thông ven biển có nhiều phương tiện giao thông và khách du lịch qua lại.

Cách kho xăng không xa là Bảo tàng Hải dương học thuộc Viện Hải dương học - nơi đang lưu giữ rất nhiều mẫu vật quý giá. Khu vực cổng kho xăng có hệ thống đường dây điện đi ngang qua…

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa lý giải tỉnh Khánh Hòa (cũ) đã ban hành lộ trình phải di dời kho xăng và đến cuối năm 2025 phải hoàn thành. Tuy nhiên, đến nay việc di dời vẫn chưa thể thực hiện được.

Quá trình dịch chuyển phải đòi hỏi chủ đầu tư có quyết tâm rất cao và chính quyền địa phương sẵn sàng hợp tác. Theo quy hoạch, kho xăng dầu này sẽ được di dời tới khu vực Cam Ranh.

Cũng theo Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa sẽ ra “tối hậu thư” để Petrolimex xây dựng lộ trình di dời kho xăng cụ thể và các cơ quan chuyên môn giám sát việc này.

Trước mắt, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã yêu cầu lực lượng phòng cháy, chữa cháy (Công an tỉnh) thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của kho xăng. Nếu không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy thì phải xử lý ngay, đảm bảo an toàn cho người và tài sản khu vực xung quanh.

Tại buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết Đoàn Đại biểu Quốc hội sẽ làm việc với Bộ Công Thương, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc chậm di dời kho xăng dầu Vĩnh Nguyên để có thông tin cụ thể và trả lời cử tri./.

Bộ Công Thương bãi bỏ một phần quy định về kinh doanh xăng dầu Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 21/2026/TT-BCT ngày 28/4/2026, bãi bỏ một phần khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 18/2025/TT-BCT quy định về kinh doanh xăng dầu.