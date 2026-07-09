Philippines nhập khẩu gạo cao kỷ lục trong 6 tháng đầu năm

Cục Công nghiệp thực vật (BPI) thuộc Bộ Nông nghiệp Philippines ngày 8/7 cho biết nước này đã nhập khẩu 2,75 triệu tấn gạo trong 6 tháng đầu năm 2026, mức cao nhất từng được ghi nhận trong cùng kỳ kể từ khi cơ quan này bắt đầu thống kê số liệu vào năm 2019.

Theo số liệu mới nhất của BPI, lượng gạo nhập khẩu trong giai đoạn từ tháng 1 đến hết tháng 6 tăng 20,1%, tương đương khoảng 460.000 tấn, so với mức 2,29 triệu tấn của cùng kỳ năm 2025.

Khối lượng nhập khẩu trong nửa đầu năm đã tương đương khoảng 57% mục tiêu nhập khẩu cả năm là 4,8 triệu tấn do Bộ Nông nghiệp Philippines đề ra.

Trợ lý Bộ trưởng Nông nghiệp kiêm người phát ngôn Bộ Nông nghiệp Arnel de Mesa cho biết việc tăng nhập khẩu nhằm bảo đảm nguồn cung và bình ổn giá gạo trong nước, trong bối cảnh chi phí nhiên liệu và phân bón tăng cao, đồng thời Philippines chuẩn bị đối mặt với hiện tượng El Niño.

Theo ông De Mesa, dù lượng gạo nhập khẩu tăng khoảng 20%, sản xuất trong nước vẫn chịu nhiều sức ép, khiến thị trường cần được bổ sung nguồn cung để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

Ông nhấn mạnh mục tiêu của chính phủ là duy trì nguồn cung dồi dào với chi phí hợp lý, qua đó góp phần ổn định giá gạo đến hết năm.

Bộ Nông nghiệp cũng khẳng định đã triển khai nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ nông dân trước nguy cơ giá lúa giảm do nhập khẩu tăng.

Theo đó, Cơ quan Lương thực quốc gia Philippines (NFA) sẽ nâng giá thu mua lúa trong vụ thu hoạch sắp tới lên 22 peso/kg đối với lúa tươi và 27 peso/kg đối với lúa khô, dự kiến bắt đầu từ quý III năm nay.

Ông De Mesa cho rằng giá gạo trên thị trường quốc tế hiện vẫn ở mức thấp, tạo điều kiện thuận lợi để Philippines tăng cường nhập khẩu với chi phí hợp lý.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết việc có áp dụng lệnh hạn chế hoặc tạm dừng nhập khẩu gạo hay không sẽ do Bộ trưởng Nông nghiệp xem xét và quyết định.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Philippines tiếp tục là nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới trong năm 2026.

USDA dự báo lượng gạo nhập khẩu của nước này có thể đạt 5,7 triệu tấn trong năm nay do sản lượng trong nước suy giảm và nguy cơ hạn hán do El Niño./.

Indonesia nhập 1.000 tấn gạo Mỹ theo thỏa thuận song phương Indonesia cam kết mua ít nhất 1.000 tấn gạo của Mỹ trong gói nhập khẩu các nông sản Mỹ trị giá 4,5 tỷ USD, bao gồm gạo, lúa mỳ, đậu nành, ngô và trái cây tươi.

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