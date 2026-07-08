Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Tehran cảnh báo bờ biển Iran sẽ thành “địa ngục” đối với quân xâm lược

EU ủng hộ Đan Mạch trong vấn đề Greenland

Trung Quốc đẩy mạnh hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

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Minh Hiếu