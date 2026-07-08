Cộng đồng quốc tế kêu gọi Mỹ và Iran kiềm chế

Trên mạng xã hội X, ngày 8/7, Qatar - bên trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ - đã phản đối các cuộc tấn công do Tehran thực hiện nhắm vào các mục tiêu của Washington tại Kuwait và Bahrain, đồng thời kêu gọi giải pháp ngoại giao.

Bộ Ngoại giao Qatar nhấn mạnh cần phải bảo vệ khu vực khỏi những hệ lụy từ các cuộc tấn công này.

Qatar cũng kêu gọi các bên theo đuổi con đường đối thoại và ngoại giao, giảm bớt căng thẳng và tiếp tục phát huy những tiến bộ đã đạt được theo bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran.

Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) Jasem Mohamed Albudaiwi cũng lên án các cuộc tấn công của Iran, cho rằng hành động này vi phạm các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Ông Albudaiwi nhấn mạnh sự đoàn kết của GCC với Bahrain và Kuwait, đồng thời ủng hộ các biện pháp mà hai nước này thực hiện để duy trì an ninh và ổn định, cũng như bảo vệ người dân trên lãnh thổ của họ.

Cùng ngày, Trung Quốc kêu gọi Mỹ và Iran thực hiện đầy đủ bản ghi nhớ đã ký kết, giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại và đàm phán, đồng thời kiềm chế không sử dụng vũ lực.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh (Mao Ning), xung đột không đem lại lợi ích cho bất kỳ bên nào và các biện pháp quân sự không thể giải quyết được các vấn đề cốt lõi.

Về phía Liên minh châu Âu (EU), Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cho rằng việc Mỹ và Iran tái diễn xung đột càng làm phức tạp các cuộc đàm phán vốn đã căng thẳng nhằm chấm dứt giao tranh giữa hai bên.

Bà Kallas cũng phản đối cuộc tấn công của Iran nhằm vào các mục tiêu của Mỹ tại Bahrain và Kuwait, đồng thời cho biết các Ngoại trưởng EU sẽ thảo luận với các đối tác Vùng Vịnh về cách thức bảo vệ tự do hàng hải tại eo biển Hormuz và Biển Đỏ vào đầu tuần tới.

Báo Times of Israel ngày 8/7 đưa tin Cơ quan An toàn Hàng không EU (EASA) tiếp tục khuyến cáo các hãng hàng không tránh hoạt động trong không phận của Iran và Iraq, trong bối cảnh căng thẳng leo thang và nguy cơ xảy ra các hành động quân sự tiếp theo trong khu vực.

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn nguồn tin trên cho biết cảnh báo này có hiệu lực đến ngày 31/8.

Trước đó, EASA đã đưa ra cảnh báo có hiệu lực đến ngày 8/7, yêu cầu các hãng hàng không thận trọng khi hoạt động trong không phận của Bahrain, Kuwait, Israel, Jordan, Qatar, Oman, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Saudi Arabia.

Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) Arsenio Dominguez cũng đã kêu gọi các bên kiềm chế tối đa và giảm leo thang căng thẳng trong bối cảnh gần 6.000 thủy thủ vẫn đang bị mắc kẹt trên các con tàu không thể rời Vịnh Persian an toàn.

Ông lên án các cuộc tấn công nhằm vào một số tàu thuyền đang di chuyển qua eo biển Hormuz trong 2 ngày qua, đồng thời nhấn mạnh sự an toàn của các thủy thủ phải luôn là ưu tiên hàng đầu.

Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã hủy chuyến thăm Israel dự kiến diễn ra trong ngày 8/7./.

Tổng thống Mỹ tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran “đã kết thúc” Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố kết thúc thỏa thuận ngừng bắn với Iran, làm tăng giá dầu và làm leo thang xung đột Trung Đông giữa Mỹ và Iran.