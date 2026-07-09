Giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 1/7

Trong phiên 8/7, giá vàng thế giới có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ ngày 1/7, khi giá dầu tăng vọt và lo ngại về lạm phát gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt xung đột với Iran đã "kết thúc."

Giá vàng giao ngay giảm 0,9% xuống 4.067,39 USD/ounce trong phiên chiều, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 1/7 vào đầu phiên. Giá vàng giao tháng 8/2026 của Mỹ giảm 1,8% xuống 4.082,40 USD/ounce.

Trong một diễn biến leo thang căng thẳng, Iran tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm quân sự của Mỹ ở Bahrain và Kuwait sau khi quân đội Mỹ tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào các mục tiêu của Iran để đáp trả các cuộc tấn công vào tàu chở dầu ở eo biển Hormuz. Giá dầu thô đã tăng hơn 5%.

Giá năng lượng tăng cao có thể thúc đẩy lạm phát và có khả năng khiến các ngân hàng trung ương tăng lãi suất để kiềm chế áp lực giá cả. Mặc dù vàng thường được coi là một công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng kim loại không sinh lời này có xu hướng mất sức hấp dẫn trong môi trường lãi suất cao.

Trong khi đó, tại cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tháng trước, mối lo ngại về lạm phát cao đã gia tăng và có thể đòi hỏi phải tăng lãi suất. Một số quan chức Fed cho rằng cần phải tăng lãi suất ngay lập tức.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch đang nhận định có khoảng 69% khả năng Mỹ tăng lãi suất vào tháng Chín tới, tăng từ 62% hôm 7/7.

Ngân hàng Bank of America đã hạ dự báo giá vàng trung bình năm 2026 xuống 4.360 USD/ounce do Fed thắt chặt chính sách tiền tệ, nhưng cũng vẫn kỳ vọng giá sẽ đạt mức 5.000 USD/ounce khi chu kỳ thắt chặt kết thúc.

Trong số các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 2,9% xuống 58,25 USD/ounce, giá bạch kim giảm 3,6% xuống 1.580,92 USD/ounce và giá palladium giảm 4,5% xuống 1.219,84 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 9/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 144,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng quay đầu tăng nhẹ giữa lúc căng thẳng Trung Đông leo thang trở lại Chiều 8/7, giá vàng thế giới nhích lên 4.123,55 USD/ounce giữa căng thẳng Mỹ-Iran. Dù vậy, đà tăng vẫn bị kìm hãm trước áp lực từ đồng USD và tâm lý thận trọng chờ đợi biên bản cuộc họp của Fed.