Nga triển khai loạt biện pháp bình ổn thị trường nhiên liệu

Ngày 8/7, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Moskva đã triển khai đồng loạt nhiều biện pháp nhằm ổn định thị trường nhiên liệu nội địa. Động thái này được triển khai sau khi các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).



Phát biểu tại cuộc họp với sự tham dự của Tổng thống Vladimir Putin và Nội các Nga, ông Novak cho biết mặc dù Nga đã khai thác tối đa công suất của các nhà máy lọc dầu đang hoạt động và bơm lượng nhiên liệu dự trữ ra thị trường trong nước, tình hình chung của thị trường nhiên liệu vẫn còn nhiều khó khăn.

Ông cũng cho biết các nhà máy lọc dầu của Nga đã rút ngắn chu kỳ bảo dưỡng hiện hành, đồng thời điều chỉnh lại lịch bảo dưỡng theo kế hoạch.

Ngoài ra, Chính phủ Nga đã huy động tối đa năng lực sản xuất của các nhà máy lọc dầu quy mô vừa và nhỏ, đồng thời áp đặt lệnh cấm hoàn toàn đối với hoạt động xuất khẩu xăng, dầu diesel và nhiên liệu hàng không nhằm tăng nguồn cung cho thị trường nội địa.



Theo đó, phạm vi áp dụng lệnh cấm tạm thời xuất khẩu dầu diesel đã được mở rộng đối với các doanh nghiệp sản xuất nhiên liệu. Tuy nhiên, biện pháp này không áp dụng đối với các lô hàng được thực hiện theo các thỏa thuận liên chính phủ.

Phó Thủ tướng Nga cũng cho biết Moskva sẽ bắt đầu nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ từ tháng 7 nhằm tăng tổng nguồn cung và nâng cao sản lượng các loại nhiên liệu có ngưỡng tiêu chuẩn môi trường thấp hơn để bổ sung cho thị trường.

Ông Novak đồng thời xác nhận Chính phủ Nga sẽ gia hạn 1 năm chính sách miễn thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm dầu mỏ và phụ gia nhiên liệu.

Hiện Nga có khoảng 29.000 trạm xăng trên toàn quốc.

Trong số này, khoảng 9.000 trạm thuộc sở hữu của các tập đoàn năng lượng tích hợp như Rosneft, Gazprom Neft và Lukoil. Phần còn lại do các doanh nghiệp độc lập vận hành, trước đây chủ yếu mua nhiên liệu thông qua các sàn giao dịch hàng hóa và các đơn vị trung gian.



Theo Phó Thủ tướng Nga, các tập đoàn dầu khí lớn của Moskva đã ưu tiên cung cấp nhiên liệu trực tiếp cho người tiêu dùng thông qua hệ thống bán lẻ của mình, đồng thời tăng cường nguồn cung cho những khu vực chủ yếu do các nhà phân phối nhiên liệu độc lập phục vụ./.

Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng đến hết tháng Bảy Quyết định của Nga nhằm duy trì ổn định thị trường nhiên liệu nội địa trong giai đoạn nhu cầu theo mùa và hoạt động canh tác nông nghiệp tăng cao, cũng như trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh.

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