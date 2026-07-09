Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập hài cốt liệt sỹ đạt nhiều kết quả tích cực

Đến nay, các địa phương đã tìm kiếm, quy tập được 1.312 hài cốt liệt sỹ (trong nước 396, Lào 174, Campchia 742) và 03 mộ liệt sỹ tập thể tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Công điện số 45/CĐ-TTg ngày 8/7/2026 về việc đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Công điện nêu rõ: Thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thông báo kết luận số 466-TB/VPTW ngày 19 tháng 12 năm 2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo quốc gia) đã tập trung chỉ đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan liên quan quyết liệt triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ" và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, đã tìm kiếm, quy tập được 1.312 hài cốt liệt sỹ (trong nước 396, Lào 174, Campchia 742) và 03 mộ liệt sỹ tập thể tại tỉnh Tuyên Quang; rà phá bom mìn, vật nổ được 7.025,15ha, riêng vùng lõi Vị Xuyên (Tuyên Quang) được 3.175,43ha (đạt 77,9% tiến độ).

Các địa phương đã tổ chức lấy mẫu đối với 35.925 mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin; thu nhận 93.464 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sỹ, đồng bộ vào cơ sở dữ liệu 53.036 mẫu; tiếp nhận, lưu trữ 11.642 mẫu hài cốt và đang khẩn trương tiến hành giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ./.