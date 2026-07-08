Xã hội

Quảng Trị: Tập trung lực lượng khống chế đám cháy tại chợ Cộn

Vào tối 8/7, ngọn lửa bùng phát từ bên trong khu vực chợ Cộn rồi nhanh chóng lan sang các kiốt lân cận khiến nhiều kiốt hàng hóa bị ảnh hưởng.

Thanh Thủy

Tối 8/7, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị cho biết địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân khống chế thành công đám cháy tại chợ Cộn.

Theo thông tin ban đầu, vào tối cùng ngày, ngọn lửa bùng phát từ bên trong khu vực chợ rồi nhanh chóng lan sang các kiốt lân cận khiến nhiều kiốt hàng hóa bị ảnh hưởng. Lực lượng chức năng cùng người dân đã nhanh chóng tham gia chữa cháy, ngăn không để ngọn lửa lan rộng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và các đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường, triển khai phương tiện, tổ chức dập lửa và phối hợp với người dân di chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Thống kê ban đầu cho thấy khoảng 4 kiốt hàng hóa bị cháy. Nhờ công tác chữa cháy kịp thời, nhiều hàng hóa còn lại đã được di chuyển đến nơi an toàn, góp phần hạn chế thiệt hại.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại cụ thể./.

(TTXVN/Vietnam+)
#cháy chợ #hỏa hoạn Quảng Trị
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