Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Chiều 8/7, trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam -Lào lần thứ 3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.



Báo cáo với đoàn, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết: 6 tháng đầu năm GRDP của tỉnh ước đạt 9,65 %, xếp thứ 12/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được triển khai đồng bộ, nghiêm túc.

Các lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp nắm chắc tình hình tuyến biên giới, tuyến biển, địa bàn trọng điểm, không để bị động, bất ngờ.



Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với các đại biểu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Lực lượng vũ trang trong tỉnh đã huy động gần 9.000 lượt cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ tham gia bảo vệ các ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị quan trọng, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống chữa cháy rừng, góp phần giữ vững an toàn địa bàn.



Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang hoan nghênh và đánh giá cao những cố gắng của Nghệ An trong phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân và đặc biệt là trong nhiệm vụ an ninh, quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, cả nước đang tích cực triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027). Tỉnh cần quyết liệt đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm ADN hài cốt các liệt sỹ ở nghĩa trang của tỉnh chưa xác định được danh tính.



Về những kiến nghị của tỉnh Nghệ An, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị làm rõ một số nội dung về việc bàn giao đảo Hòn Ngư cho tỉnh phát triển kinh tế- xã hội; đồng thời nêu rõ cần hoàn thành việc bàn giao đảo cho tỉnh trong quý 3 năm 2026.



Về việc thành lập kho dự trữ xăng dầu, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết việc thành lập kho sẽ giúp việc điều tiết nhiên liệu cho tỉnh và cho cả vùng, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các bộ khảo sát tuyến ống, đồng thời cho biết Thủ tướng sẽ quyết định nội dung này.



Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 sẽ diễn ra tại Nghệ An và Bolikhamsai Từ 9-10/7, giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 diễn ra tại Nghệ An và Bolikhamsai với nhiều hoạt động góp phần tăng cường đoàn kết và hợp tác biên giới.

​