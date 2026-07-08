Chính trị

Điện thăm hỏi về thiên tai gây nhiều thiệt hại ở Trung Quốc

Trước tình hình thiên tai xảy ra tại Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi Điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ngập lụt do mưa lớn gây ra bởi bão Maysak ở Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Ngập lụt do mưa lớn gây ra bởi bão Maysak ở Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Vừa qua, mưa lớn, lũ lụt, lốc xoáy và sạt lở nghiêm trọng đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại một số địa phương của Trung Quốc.

Ngày 8/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi Điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện thăm hỏi đến Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và trước đó đã gửi điện thăm hỏi đến Bí thư Khu ủy Quảng Tây Trần Cương./.

(TTXVN/Vietnam+)
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