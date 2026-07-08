Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở tại khu vực Đền Sóc

Những đợt mưa lớn kéo dài trong tháng 5 và trận mưa kèm giông lốc ngày 4/6/2026 đã làm xuất hiện hàng loạt dấu hiệu mất ổn định tại mái dốc Khu du lịch văn hóa Đền Sóc (xã Sóc Sơn, Hà Nội).

Từ các vết nứt rộng trên đỉnh taluy đến hiện tượng đất đá dịch chuyển, xói lở và cây xanh bị trơ rễ, nguy cơ sạt lở tiếp tục phát triển đã buộc thành phố Hà Nội phải công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để triển khai các biện pháp ứng phó theo quy định.

Quyết định số 3416/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ rõ, tại vị trí thứ nhất, hiện trường xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài dọc theo đỉnh taluy, có chiều rộng trung bình từ 1m đến 1,3m.

Các vết nứt đang có xu hướng mở rộng và liên kết với nhau, hình thành một cung sạt trượt dài khoảng 98 m. Toàn bộ khối đất đá phía trên đang dịch chuyển từ đỉnh xuống chân taluy, làm biến dạng địa hình tự nhiên.

Kết quả khảo sát cho thấy mái taluy cao khoảng 30-40 m đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở cục bộ; tầng đất đá phong hóa rời rạc; nhiều cây xanh nghiêng đổ. Theo đánh giá trong quyết định, nếu tiếp tục xảy ra mưa lớn, khối đất đá này sẽ tiếp tục trượt xuống hồ điều hòa.

Tại vị trí thứ hai, hiện tượng sạt lở cục bộ mái taluy và xói lở bề mặt sườn dốc đã xuất hiện do nước mưa tập trung chảy tràn trên mái dốc, làm rửa trôi tầng đất phủ, bong bật lớp thực bì và làm lộ tầng đất phong hóa yếu bên dưới.

Nhiều cây xanh bị trơ rễ, đất đá trượt xuống chân dốc nằm sát tuyến đường nội bộ phục vụ công tác quản lý, vận hành và hoạt động tham quan, chiêm bái của du khách.

Trước diễn biến trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với khu vực sụt trượt, sạt lở mái dốc tại Khu du lịch văn hóa Đền Sóc.

Đồng thời, thành phố yêu cầu triển khai ngay các biện pháp nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai và sự cố sạt lở gây ra.

Theo đó, các đơn vị phải theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, diễn biến khu vực sạt lở và vùng lân cận để kịp thời phát hiện tình huống phát sinh, chủ động xử lý theo phương châm "4 tại chỗ"; thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp nhằm hạn chế sự phát triển của các vết nứt và cung sạt.

Khu vực nguy hiểm phải được thông báo, cắm biển cảnh báo, căng dây, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân không di chuyển qua khu vực sạt lở; đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân và du khách nhận biết nguy cơ, kỹ năng phòng, chống sạt lở.

Thành phố cũng yêu cầu huy động mọi nguồn lực để xử lý sự cố, đồng thời kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý những nội dung vượt thẩm quyền.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Ủy ban Nhân dân xã Sóc Sơn tiếp tục triển khai các biện pháp phi công trình khẩn cấp; thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và tình hình sạt lở để chủ động thực hiện các biện pháp như chằng chống, gia cố, đào bạt, hạ tải khi cần thiết theo đúng thẩm quyền.

Địa phương đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan khảo sát, đánh giá, đề xuất phương án xử lý lâu dài đối với khu vực sạt lở; thực hiện dự án, công trình khẩn cấp theo quy định của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố công bố kết thúc tình huống khẩn cấp khi đủ điều kiện.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Sóc Sơn theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai và diễn biến sự cố; hướng dẫn địa phương tổ chức xử lý ngay từ đầu theo phương châm "4 tại chỗ" và tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định công bố kết thúc tình huống khẩn cấp khi việc xử lý, khắc phục bảo đảm theo quy định.

Các cơ quan truyền thông của thành phố có trách nhiệm thông tin, cảnh báo để người dân chủ động phòng tránh; các sở, ngành liên quan phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành./.

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