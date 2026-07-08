Trung Quốc đẩy mạnh hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

Bộ Tài chính và Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc ngày 8/7 đã phân bổ 50 triệu nhân dân tệ (khoảng 7,34 triệu USD), từ quỹ cứu trợ thiên tai của nước này để hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai tại hai tỉnh Hồ Bắc và Cam Túc.

Trong tuần này, thời tiết cực đoan đã ảnh hưởng nặng nề đến hai địa phương trên. Tỉnh Hồ Bắc (miền Trung Trung Quốc) đã hứng chịu các trận lốc xoáy hiếm gặp, trong khi một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực phía Nam của tỉnh Cam Túc (Tây Bắc Trung Quốc), gây thiệt hại về người và tài sản.

Các cơ quan chức năng của Trung Quốc đã phân bổ nguồn kinh phí trên để hỗ trợ công tác sơ tán, tái định cư người dân bị ảnh hưởng, khôi phục nhà ở, cứu hộ, cứu nạn và ứng phó với các nguy cơ thiên tai thứ cấp.

Theo hai cơ quan trên, tình hình phòng, chống lũ lụt tại nước này đang diễn biến nghiêm trọng và phức tạp, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình thiên tai và tăng cường hỗ trợ tài chính cho các địa phương trong công tác phòng ngừa và cứu trợ.

Trong khi đó, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo các tỉnh phía Đông đang chuẩn bị ứng phó với ảnh hưởng của siêu bão mang tên quốc tế là Bavi, có thể đổ bộ gần khu vực biên giới Chiết Giang-Phúc Kiến vào giữa ngày 11-12/7.

Trước diễn biến phức tạp của bão Bavi, tỉnh ven biển miền Đông Trung Quốc ngày 8/7 tăng cường các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Tỉnh ven biển Chiết Giang đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp đối với bão Bavi. Theo đó, ban chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán của tỉnh yêu cầu các địa phương ven biển cùng các cơ quan liên quan theo dõi sát diễn biến của bão, đồng thời triển khai các biện pháp chuẩn bị, trong đó có bố trí nơi tránh trú an toàn cho các tàu trọng điểm, neo đậu tàu cá tại cảng, tạm dừng các tuyến vận tải biển và đóng cửa các khu du lịch trên biển.

Tại tỉnh Phúc Kiến lân cận, gió mạnh và biển động do ảnh hưởng của bão Bavi đã làm gián đoạn hoạt động vận tải ven biển trong ngày 8/7.

Cơ quan hàng hải địa phương đã tạm dừng các tuyến phà chở khách, đồng thời tăng cường công tác ứng phó khẩn cấp.

Nhà chức trách cũng yêu cầu toàn bộ 110 dự án xây dựng trên biển đang triển khai dọc bờ biển tạm dừng thi công.

Cục quản lý hàng hải Phúc Kiến đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp bão cấp 3 trong thang 4 cấp, trong đó cấp 1 là nghiêm trọng nhất và cấp 4 là thấp nhất.

Ngoài ra, cơ quan này cũng tiến hành kiểm tra an toàn và liên tục phát cảnh báo tới các doanh nghiệp vận tải biển, đơn vị thi công công trình trên biển và các tàu đang neo đậu tại cảng.

Theo cơ quan khí tượng tỉnh Chiết Giang, vào lúc 8h sáng 8/7, tâm bão Bavi nằm trên vùng biển cách bờ biển phía Đông Nam Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 1.580km.

Dự báo bão Bavi sẽ di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15-20 km/giờ, trước khi dần chuyển hướng Tây Bắc trong đêm 8/7.

Đầu tuần này, bão Bavi đã càn quét các vùng lãnh thổ Thái Bình Dương của Mỹ, khiến hàng chục nghìn người mất điện tại Guam và Quần đảo Bắc Mariana. Bavi có đặc điểm là cường độ cao và duy trì trạng thái siêu bão trong một thời gian dài./.

Trung Quốc tiếp tục tìm kiếm cứu hộ trong khi chuẩn bị ứng phó với bão mới Thời tiết cực đoan đã tàn phá miền Nam và miền Trung Trung Quốc trong tuần này, trong khi một siêu bão dự báo sẽ quét qua các tỉnh phía Đông vào cuối tuần.