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Tổng thống Trump tuyên bố cấp quyền sản xuất "lá chắn thép" Patriot cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 tuyên bố Washington sẽ trao cho Kiev “quyền sản xuất” tên lửa phòng không Patriot. 

Viết Thành
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Tổng thống Trump tuyên bố cấp quyền sản xuất "lá chắn thép" Patriot cho Ukraine
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Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ cấp quyền sản xuất tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine.

Cộng đồng quốc tế kêu gọi Mỹ và Iran kiềm chế.

Tổng thống Mỹ tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran “đã kết thúc”

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.

Viết Thành
(Vietnam+)
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