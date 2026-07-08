Lần đầu tuyển sinh theo bản đồ số GIS, Hà Nội chỉ đạo nóng tháo gỡ vướng mắc

Hôm nay, 8/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân các phường, xã về việc đôn đốc thực hiện công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị ủy ban nhân dân các phường, xã chỉ đạo ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp rà soát kỹ tuyến tuyển sinh theo bản đồ số GIS, nắm chắc tình hình học sinh trên địa bàn và chỉ tiêu tuyển sinh của từng cơ sở giáo dục để phân bổ, điều tiết học sinh phù hợp thực tế, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, công bằng.

Ủy ban nhân dân các phường, xã chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tiếp nhận, xử lý các trường hợp phát sinh; thực hiện phân bổ thủ công đối với các trường hợp chưa đăng ký trực tuyến, học sinh mới có cư trú trên địa bàn hoặc các trường hợp cần điều tiết theo tình hình thực tế.

Đối với các trường hợp phát sinh theo nguyện vọng của cha mẹ học sinh, ủy ban nhân dân các phường, xã căn cứ tình hình thực tế để xem xét, hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp có thay đổi về việc phân bổ, điều tiết học sinh phải được ủy ban nhân dân các phường, xã phê duyệt và có văn bản báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với cán bộ phụ trách tuyển sinh của ủy ban nhân dân các phường, xã để nắm chắc tình hình phân bổ, điều tiết học sinh trên địa bàn; thống nhất nội dung hướng dẫn, giải đáp cho cha mẹ học sinh, bảo đảm đúng quy định, khách quan, công bằng.

Đối với học sinh từ nước ngoài về, từ tỉnh, thành phố khác chuyển đến hoặc vì lý do khác mới có cư trú trên địa bàn, nhà trường hướng dẫn cha mẹ học sinh thực hiện nhập học trực tiếp tại trường gần nhất nơi cư trú trong thời gian từ ngày 12 đến ngày 18/7/2026.

Với các trường hợp đã tham gia chạy thử nghiệm nhưng được phân vào trường khác với trường đăng ký chính thức hoặc chưa đăng ký được vào trường gần nhất, nhà trường cần giải thích rõ việc chạy thử nghiệm không phải là kết quả tuyển sinh chính thức. Các cơ sở giáo dục liên hệ ủy ban nhân dân các phường, xã để được hướng dẫn việc phân bổ, điều tiết, tránh giải thích không thống nhất, gây hiểu nhầm và bức xúc cho cha mẹ học sinh.

Đối với các trường hợp cha mẹ học sinh đã tham gia đăng ký tuyển sinh thử nghiệm trực tuyến thành công, khi đến nộp hồ sơ, nhà trường phải bố trí bộ phận tuyển sinh trực tiếp hỗ trợ, tiếp nhận và xác nhận duyệt hồ sơ theo đúng quy định.

Trường hợp cha mẹ học sinh đã đăng ký nhưng có nguyện vọng hủy kết quả, nhà trường hướng dẫn đến trực tiếp trường làm đơn xin hủy. Đơn do gia đình tự viết và người làm đơn phải là bố, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp nhằm tránh phát sinh tranh chấp, khiếu nại sau này.

Đối với các trường hợp phát sinh theo nguyện vọng của cha mẹ học sinh, nhà trường không tự ý giải quyết vượt thẩm quyền mà phải tổng hợp đầy đủ ý kiến, báo cáo ủy ban nhân dân các phường, xã để xem xét, hướng dẫn và xử lý theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đề nghị các xã, phường, cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích cho cha mẹ học sinh về nguyên tắc tuyển sinh, phân tuyến, phân bổ và điều tiết học sinh; không để xảy ra tình trạng thiếu thông tin, hướng dẫn không thống nhất hoặc đùn đẩy trách nhiệm, gây bức xúc, phát sinh phản ánh, kiến nghị trong nhân dân.

Đây là năm đầu tiên Thủ đô thực hiện tuyển sinh đầu cấp ứng dụng bản đồ số GIS. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các chỉ đạo này nhằm bảo đảm công tác tuyển sinh đầu cấp được triển khai đúng quy định, khách quan, công bằng và tạo thuận lợi cho cha mẹ học sinh./.

Hà Nội hướng dẫn đăng ký tuyển sinh đầu cấp trực tuyến năm học 2026-2027 Điểm mới nổi bật năm nay là ứng dụng bản đồ số GIS, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu dân cư để xét tuyển theo nơi cư trú, bảo đảm minh bạch và “đưa trường học đến gần học sinh”.