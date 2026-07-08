Quảng Trị: Xe tải mất lái đâm vào tường hộ lan, 3 người trên xe tử vong

Tối 8/7, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Cụ thể, trước đó vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày, xe ôtô tải mang biển kiểm soát 89C-031.XX lưu thông trên tuyến Quốc lộ 9 theo hướng từ xã Khe Sanh đi xã Cam Lộ.

Thời điểm này, trên xe tải có 3 người (hiện chưa xác định được danh tính người điều khiển phương tiện).

Khi di chuyển đến Km 56+300 Quốc lộ 9, đoạn qua địa phận xã Đakrông, chiếc xe tải mất lái, đâm mạnh vào hệ thống tường hộ lan bên phải đường rồi lật nghiêng trên lề đường theo hướng di chuyển.

Tại hiện trường, phần đầu xe ôtô tải bị các thanh sắt của tường hộ lan tác động mạnh dẫn đến biến dạng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Trong cabin xe, lực lượng chức năng phát hiện 2 người đã tử vong tại chỗ bao gồm bà H.T.H (sinh năm 1976, trú tại huyện Yên Mỹ cũ, tỉnh Hưng Yên) và anh L.V.Q (sinh năm 2000, trú tại tỉnh Quảng Ninh).

Nạn nhân còn lại là ông T.V.H (sinh năm 1970, trú tại huyện Yên Mỹ cũ, tỉnh Hưng Yên) bị thương nặng, được lực lượng y tế và người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông H cũng đã tử vong sau đó.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, phân tích dữ liệu để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; phân luồng giao thông./.

Gỡ bỏ rào cản tâm lý, giảm lo ngại đối với người sử dụng xe bán tải Xe bán tải được lưu thông như ôtô con đã tạo thuận lợi hơn cho người sử dụng và người điều khiển xe khi giảm lo ngại về phạt nguội, đi sai làn hoặc bị hạn chế lưu thông.