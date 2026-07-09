Mở rộng cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ: Lượng xe sẽ phân lưu lớn sang Quốc lộ 1A

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có báo cáo về kết quả nghiên cứu phương án mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Tại quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến Pháp Vân-Cầu Giẽ có quy mô 10-12 làn xe (đoạn Pháp Vân-Vành đai 4 quy mô 12 làn xe; đoạn Vành đai 4-Cầu Giẽ quy mô 10 làn xe), tiến trình đầu tư trước năm 2030.

Theo kết quả nghiên cứu phương án mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ của nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành), dự án có điểm đầu tại nút giao Pháp Vân (giao cắt giữa đường Pháp Vân-Cầu Giẽ với đường Vành đai 3); điểm cuối (Km211+256) tại nút giao Đại Xuyên, tổng chiều dài khoảng 29,7km, thuộc địa bàn thành phố Hà Nội.

Hiện nay, Hà Nội đang triển khai một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trong khu vực gồm: Dự án trục không gian Quốc lộ 1A (quy mô mặt cắt ngang 90m với 16 làn xe, đã thông qua chủ trương đầu tư, dự kiến hoàn thành năm 2030); Đại lộ cảnh quan sông Hồng; các tuyến Ngọc Hồi-Phú Xuyên (6-8 làn xe), Trục phía Nam thành phố Hà Nội (cao tốc 4-6 làn xe); hệ thống đường Vành đai 3,5 (6-8 làn xe), Vành đai 4 (6-12 làn xe), Vành đai 4,5; tuyến cao tốc Tây Bắc-Quốc lộ 5 và mạng lưới đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị.

“Việc hình thành đồng bộ các tuyến giao thông này làm thay đổi mạng lưới giao thông trên hành lang phía Nam Thủ đô, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phân bổ lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ,” đại diện nhà đầu tư đánh giá.

Cụ thể, kết quả dự báo cho thấy việc Hà Nội triển khai đầu tư tuyến Quốc lộ 1A (quy mô 16 làn xe, không thu phí) đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phân bổ lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ (tỷ lệ phân lưu cho tuyến Quốc lộ 1A chiếm khoảng 67-75%).

Về phương án tài chính của dự án, trường hợp vốn Nhà nước tham gia tối đa 50% tổng mức đầu tư (khoảng 12.550 tỷ đồng) theo quy định của pháp luật PPP, dự án không bảo đảm hiệu quả tài chính. Để bảo đảm hiệu quả tài chính (với thời gian hoàn vốn khoảng 21-22 năm), vốn Nhà nước tham gia khoảng 16.120 tỷ đồng (64% tổng mức đầu tư).

Theo kết quả nghiên cứu của nhà đầu tư và đơn vị tư vấn, so với thời điểm chấp thuận nhà đầu tư đề xuất, phương án đầu tư hiện nay đã thay đổi đáng kể (phương án sử dụng toàn bộ vốn nhà đầu tư không còn khả thi), nguyên nhân chủ yếu do sau khi thành phố Hà Nội triển khai đầu tư tuyến Quốc lộ 1A theo quy hoạch.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của nhà đầu tư, Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo và kiến nghị lãnh đạo Bộ Xây dựng cho ý kiến về phương án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ theo phương thức PPP./.

Đề xuất hơn 25.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ 10-12 làn xe Dự án mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ lên quy mô 10-12 làn xe đã được nhà đầu tư đề xuất và tính toán số vốn, đồng thời kiến nghị lựa chọn phương thức đầu tư nhằm đảm bảo hiệu quả tài chính.